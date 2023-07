Mme Bagayoko Aminata Traoré est la nouvelle ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Jusqu’à sa nomination, la sortante de l’école nationale de commerce et de gestion d’Agadir au Maroc (promotion 1998-2001) était chargée de mission, coordonnatrice de la cellule économie et prospectives de la Présidence de la République.

À ce poste, elle était chargée de l’étude et du suivi des questions de politiques nationales dans les domaines de l’économie, des finances et banques, du développement du secteur privé, de l’industrie, du commerce, du secteur minier et pétrolier, des relations avec les organisations intergouvernementales et internationales. Née le 9 juillet 1978, Mme Bagayoko Aminata Traoré décroche avec mention «très bien» son baccalauréat au Lycée technique de Bamako en 1997 en série mathématiques techniques et économie.

Elle se rendra ensuite au Maroc pour intégrer l’école nationale de commerce et de gestion d’Agadir d’où elle sortira avec une maîtrise en finances et comptabilité, obtenue avec la mention Bien. La nouvelle ministre est aussi détentrice d’un MBA en management des entreprises, qu’elle a décrochée avec la mention Très bien à Strayer University Washington DC (2002-2004). Elle a un certificat en gouvernance et leadership de l’Université de Pékin, en Chine. Mme Bagayoko Aminata Traoré a quinze ans d’expérience dans le domaine économique de l’investissement et du développement des investissements du secteur privé.

Elle a passé six ans au sein de la cellule économie et prospective de la Présidence de la République et six autres années à l’Agence pour la promotion des investissements au Mali, en tant que directrice de la promotion et de la facilitation des investissements. La nouvelle ministre a, par ailleurs, été responsable de caisse Bank of America aux états-Unis entre 2003-2005 et responsable administrative et logistique à Mali Goldfields (actuel B2Gold Mali) de 2007 à 2008. Mère de trois enfants, Mme Bagayoko Aminata Traoré est chevalier de l’Ordre national.

Rédaction Bailleur

Commentaires via Facebook :