Du 1er au 3 novembre 2022, les jeunes des partis politiques des pays du Sahel (Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) ont organisé à Niamey, au Niger la rencontre régionale de la jeunesse politique du Sahel. Ces assises ont été rendues possibles grâce aux appuis techniques et financiers de la Konrad-Adenauer-Stiftung Sahel. Le thème principal de la rencontre était : « Défis politiques et changements anticonstitutionnels dans les pays du Sahel ». 6èmedu genre, cette rencontre avait un accent particulier, car il s’agissait de formaliser et concrétiser la mise en place du Réseau des jeunes politiques du Sahel (RJPS) assorti de textes et d’un plan d’action triennal. Au cours des travaux, notre compatriote Mamadou Sansi BAH, membre de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), président du Réseau des Jeunes des Partis Politiques du Mali (RJPPM), a été élu à la tête de l’organisation pour un mandat de 3 ans.

Durant les travaux de la rencontre régionale de la jeunesse politique du Sahel, il y a eu d’intenses tractations et de négociations à l’issue desquelles les délégués, aux nombres de 30, ont porté leur confiance sur notre compatriote Mamadou Sansi BAH pour prendre la tête d’un bureau de 21 membres. Il est donc élu président du RJPS pour un mandat de 3 ans. Le Président de l’organisation, Mamadou Sansi BAH, s’est réjoui de la confiance placée sur sa personne. « Avec humilité, je prends la pleine mesure de la confiance placée sur ma modeste personne pour la matérialisation de notre plan d’action. Au delà de ma personne, cette responsabilité est une confiance placée à toute la jeunesse malienne et in ShaaAllah le défi sera relevé. Je sais compter sur vos soutiens et accompagnements pour la réussite de ce mandat. Je ne saurais terminer sans adresser quelques mots de remerciement à ma famille politique : L’Union pour la République et la Démocratie (URD) pour ma désignation à représenter le parti au sein du RJPPM ; à mes camarades du Réseau des Jeunes des Partis Politiques du Mali – RJPPM (anciens et actuels membres) pour leur soutien constant ; à mes camarades jeunes politiques du Sahel pour la confiance placée sur moi et enfin à mes amis et connaissances de toutes obédiences pour leurs bénédictions et encouragements », a souligné le président de la RJPS, Mamadou Sansi BAH.

Il ressort du statut et règlement du RJPS que son objectif général est de promouvoir l’ancrage de la démocratie au Sahel en mettant en symbiose les initiatives Républicaines de toutes les entités jeunes des partis politiques. Le RJPS œuvre pour le renforcement de la démocratie, du leadership des jeunes et l’instauration d’un Etat de Droit et de progrès dans une alternance démocratique au Sahel qui œuvrera pour l’égalité de chance entre tous les jeunes du Sahel. Le RJPS a son siège pour l’instant à Bamako. « Il peut être transféré en tout autre lieu dans un des pays du Sahel par décision de l’Assemblée générale sur proposition des 2/3 des membres du Bureau Exécutif », précisent les textes du Réseau.

A.Sogodogo

