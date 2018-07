La salle Bazoumana SISSOKO du Palais de la culture a refusé du monde samedi lors du grand meeting organisé par la plateforme des clubs des Amis, Mouvements et Associations de soutien à Soumeylou Boubèye Maiga pour exprimer leur soutien au président IBK en vue de sa réélection. Ce meeting avait comme invité d’honneur le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga lui-même, accompagné par le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Oumou Touré.

Depuis le 7 juillet 2018, les campagnes électorales sont ouvertes sur toute l’étendue du territoire national. Pour montrer leur soutien au Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga ainsi qu’au président de la République Ibrahim Boubacar Keita, les clubs et mouvements dédiés à sa cause ont organisé un grand meeting au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah, qui était plein à craquer ce samedi.

Au début de ce meeting, l’imam de Kolondiéba, Daouda Koné venu pour l’occasion a remercié tous ceux qui se sont déplacés pour cet évènement avant de faire des bénédictions pour la réélection du président IBK.

Mme Bakayoko Dalla Macalou, administratrice du club de soutien des idéaux et actions du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga, lors de son intervention n’a pas caché sa joie devant la réussite de la mobilisation de cette activité, avant de rendre hommage à ce grand homme, dit-elle, charismatique qu’est Soumeylou Boubèye Maiga, dont les actions ne sont plus à présenter. Elle dira que le PM Maïga n’est pas candidat à ce scrutin mais le but principal de leur action est d’exprimer leur soutien au président sortant Ibrahim Boubacar Keita pour sa réélection, sans coup férir, dès le premier tour.

« Le lion du Mandé doit gagner, il y est obligé, SBM doit l’aider, il y est obligé. Nous devons les booster et nous y sommes obligés » car selon elle l’avenir et la stabilité de notre glorieuse contrée est entre les mains bénies de ces personnalités. « Boua ta bla’’ » a laissé entendre Mme Bakayoko.

Mohamed SISSOKO, le représentant des clubs des amis, mouvements et associations de soutien à SBM a affirmé que cette plateforme constituée d’hommes et de femmes est dévouée, déterminée et engagée à défendre les idéaux de SBM. Il a dit que le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga a fait naitre chez tous les Maliens l’espoir de paix et de sécurité. Selon lui, le PM a exprimé un esprit d’exclusivité pour renforcer le dialogue social et la stabilité au Mali. M. SISSOKO a conclu ses propos en remerciant le PM pour ses bonnes actions et ses idéaux salvateurs.

L’invité d’honneur de ce meeting SBM, dira que c’est un plaisir pour lui d’être à une telle mobilisation pour lui soutenir. Le PM a aussi demandé aux uns et autres d’aller prendre les cartes d’électeur biométriques pour voter pour le président IBK le 29 Juillet 2018.

Par Mariam SISSOKO

