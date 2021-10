Transition : L’ACRD soutient les autorités

Composée de 10 partis politiques, 5 mouvements divers de la scène politique, des Associations et de la société civile, l’Alliance citoyenne pour la République et la Démocratie (ACRD), a lancé ses activités au cours d’un point de presse, le mardi 5 octobre 2021 à la Maison de la presse. C’était sous la présidence d’Oumar Ibrahim Touré.

Dans sa déclaration liminaire, le président de l’Alliance citoyenne pour la République et Démocratie (ACRD), Oumar Ibrahim Touré, ancien ministre de la Santé sous ATT et président de l’ARP se dit conscient de la gravité de la crise que vit le pays depuis 2012. Mais malgré tous ces multiples problèmes, l’engagement de l’Alliance citoyenne pour la République de soutenir les autorités de la transition en cours est constant : « notre ferme détermination de soutenir la transition à œuvrer pour le nouveau Mali. L’engagement de tous les Maliens, de l’intérieur et de l’extérieur, est indispensable. La République est le creuset des retrouvailles citoyennes autour de l’intérêt général », a-t-il insisté.

En effet, cette nouvelle Alliance citoyenne pour la République et la Démocratie a vu le jour d’après son président, après de riches concertations avec les partis politiques, des mouvements et de la société civile. Elle a pour objet de véhiculer l’esprit patriotique, répondre à l’appel du gouvernement de la transition pour apporter sa contribution aux chantiers majeurs dont les Assises nationales de la refondation et la mise en place de l’Organe unique de gestion des élections.

Une alliance favorable à la création d’un organe unique de gestion des élections

« Pour des élections crédibles dans un climat plus stable au Mali, cette jeune alliance est favorable pour la mise en place de l’Organe unique de gestion des élections crédibles au Mali», explique l’Alliance. C’est pourquoi, l’Alliance citoyenne pour la République et la Démocratie a décidé de soutenir et d’accompagner les autorités de la transition afin de consolider la citoyenneté, la démocratie et de la République, a affirmé le président de l’ACRD, Oumar Ibrahim Touré. Il précise que « cet organe unique de gestion des élections peut faire des élections crédibles dans un climat plus stable ».

Tidiane Bamadio

(stagiaire)

