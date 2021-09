Transition : Le premier ministre rencontre les mouvements signataires de l’accord

Les deux parties ont eu des échanges francs sur les grands chantiers de la Transition, notamment les Assises nationales de la refondation et l’organisation des élections générales

Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga, a reçu, hier à la Primature, des membres des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation (Coordination des mouvements de l’Azawad-CMA et Plateforme) pour leur exposer la vision du gouvernement pour une réussite de la Transition.

«Dans l’organisation des rencontres politiques, les mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et les mouvements dits de l’Inclusivité, sont des partenaires du gouvernement. Surtout lorsqu’il s’agit de parler de l’avenir du Mali et quand on sait que la mise en œuvre de cet Accord fait partie des éléments d’appréciation de la réussite de la Transition, au même titre que les différentes réformes». C’est en ces termes que le Premier ministre a introduit les échanges avec ses interlocuteurs.

Par rapport aux futures élections générales, le chef du gouvernement dira que le sujet qui fait débat est la mise en place de l’Organe unique de gestion des élections. Lequel organe permettra certainement, selon lui, de minimiser les risques de contestations électorales.

«Tout le monde a demandé la création de cet organe pour éviter les erreurs du passé. En 30 ans, il y a eu deux crises majeures qui sont parties des élections», a rappelé Dr Choguel Kokalla Maïga

Concernant les Assises nationales de la refondation (ANR), le Premier ministre a soutenu qu’à la fin du processus, «nous puissions prendre de grandes décisions et le gouvernement aura l’obligation de les mettre en œuvre».

Il a annoncé qu’une table ronde des forces vives sera organisée la semaine prochaine pour parler de tous ces sujets. Il s’agit, a-t-il précisé, d’arriver à un consensus national sur l’architecture de l’Organe unique de gestion des élections et sur la procédure de désignation de ses membres. Il s’agit également, pour Dr Choguel Kokalla Maïga, de s’entendre sur les Termes de référence des ANR pour pouvoir les convoquer, au plus tard, fin octobre.

Les responsables des mouvements signataires de l’Accord avec le chef du gouvernement

«Une fois qu’on sort des assises, a-t-il précisé, on a une visibilité plus claire sur toutes les autres questions. J’ai dit à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) dernièrement, que c’est au sortir des assises que nous pourrons donner un chronogramme précis des élections. Car, l’ancien chronogramme a été fixé de façon approximative», a expliqué le Premier ministre.

……..LIRE LA SUITE SUR https://www.lessormali.com/

Commentaires via Facebook :