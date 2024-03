Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Bureau du Vérificateur général (BVG) a conduit une mission de vérification concernant le suivi des recommandations de la mission de vérification de performance du Centre national des œuvres universitaires (Cenou), effectuée en 2021 et concernant les exercices 2022 et 2023.

Cette vérification a pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées par la vérification initiale ont été mises en œuvre et que les lacunes constatées ont été corrigées. Elle a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 47 %, le niveau de mise en œuvre n’est pas satisfaisant.

Sur les 19 recommandations formulées à l’issue de la vérification initiale du Cenou, neuf (9) sont entièrement mises en œuvre, soit 47 %, huit (8) sont partiellement mises en œuvre, soit 42 % et deux (2) ne sont pas mises en œuvre, soit 11 %.

Recommandations entièrement mises en œuvre :

Il ressort de la vérification que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veille au respect de la réglementation en vigueur en matière de nomination des membres du conseil d’administration (CA), qu’il veille à la tenue régulière des sessions du conseil d’administration. Le directeur général (DG) du Cenou consulte régulièrement le comité de gestion ; il limite l’accès des chambres aux seuls étudiants résidents et veille au paiement effectif de l’aide à tous les étudiants retenus.

Le DG du Cenou a mis en place un mécanisme efficace de traitement, de contrôle et de validation des dossiers de demande de bourses ainsi que leur bon archivage ; il a adapté le Système d’information de gestion des œuvres universitaires (Sigou) pour répondre efficacement aux besoins actuels du Cenou. Le DG du Cenou assure une gestion plus économique des ressources allouées au paiement des bourses et trousseaux et veille au reversement systématique à l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) de la part des produits de vente des dossiers.

Recommandations partiellement mises en œuvre :

La mission de suivi a constaté que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n’a pas entièrement mis à la disposition des étudiants de l’Université de Ségou et de l’Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée (IPR/Ifra) de Katibougou des infrastructures répondant aux normes d’hébergement.

Le directeur général du Cenou a confectionné des stickers par site universitaire en lieu et place des cartes de résident dans les campus. Le directeur général du Cenou n’a pas entièrement révisé les contrats des prestataires pour les rendre conformes aux conditions réelles d’exploitation des cantines. Il n’a pas entièrement rendu fonctionnels les Centre de santé des cités universitaires (CSCU) en recrutant le personnel et en installant les unités manquantes.

Le directeur général du Cenou n’a pas entièrement élaboré une programmation réaliste de ses activités. Il n’a pas entièrement élaboré des procédures et des critères formalisés pour l’accès des nécessiteux à l’aide sociale. Il n’a pas entièrement respecté le nombre de lits par chambre afin d’assurer le confort des étudiants. Il n’a pas entièrement respecté les mesures d’accès aux résidences.

Recommandations non mises en œuvre :

Le directeur général du Cenou n’a pas appliqué la structuration organisationnelle de la direction au niveau des centres régionaux. Il n’a pas aussi aménagé des espaces appropriés pour servir de cuisine pour les étudiants.

Source BVG

