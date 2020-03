Un récent rapport mis en ligne par le bureau du vérification général , portant sur les opérations de recettes et de dépenses effectuées au cours des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 (1er trimestre)de la Pharmacie populaire du Mali (PPM) , a décelé environ 202 millions FCFA d’irrégularités financières.

Ces dysfonctionnements financiers relevés par les vérificateurs du bureau du vérificateur général du Mali portent sur plusieurs opérations et dépenses effectuées par cette structure de l’Etat. Les anomalies financières décelées portent , entre autre , sur l’augmentation irrégulière des jetons de présence des administrateurs, l’attribution irrégulière de l’indemnité de carburant à des agents, à l’attribution irrégulière des produits de vente des avis d’appel d’offre (DAO) à des membres du personnel , le non reversement des 20% des produits issus de la vente des DAO à l’ARMDS.

S’y ajoutent aux dépenses de matériels et travaux non justifiées , à l’encaissement des chèques par le gérant en contrepartie des factures délivrées au nom de la PPM , des recettes non comptabilisées des ventes de médicaments et des dépenses d’entretien du parc automobile non justifiées pour un montant de 34 219 862 FCFA.

Le montant total de tous ces dysfonctionnements financiers s’élève à 202 882 457 FCFA.

La conclusion du rapport des vérificateurs indique que la gestion de la PPM sur la période susmentionnée met en exergue des dysfonctionnements liés au non-respect des dispositions du Code de Marchés Publics et des Délégations de Service Public. Le document poursuit que les opérations et les dépenses effectuées souffre de l’absence d’un manuel de procédures adopté par le Conseil d’Administration et validé par le Contrôle Général des Services Publics qui, selon la conclusion du rapport, n’est pas de nature à favoriser l’application des procédures uniformes et transparentes. Car, ajoute-t-il, les textes encadrant les achats de travaux, fournitures et services sont inexistants. A cet effet, poursuit toujours le rapport, les gestionnaires de la PPM ont effectué des dépenses à hauteur de 3 milliards de FCFA sans une mise en concurrence réelle dont la valeur est inférieure au seuil de passation des marchés publics

Toues ces irrégularités financières et dysfonctionnelles ont déjà fait l’objet de transmission et dénonciation par le vérificateur général au Président de la Section des Comptes de la Cour Suprême et au Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de la commune III du district de Bamako chargé du pole économique et financier.

Synthèse de Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :