16 Avril 2023-16 Avril 2024, la Web TV ‘’ASK’’ a 1 an. Dans la mouvance de ce premier anniversaire, cette plateforme numérique a reçu dans ses locaux, le 13 Mai dernier, Son excellence Mme l’Ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Rachna Korhonen. Accompagnée d’une forte délégation. Après sa visite, la diplomate a félicité la jeune équipe de ‘’ASK’’ pour le dynamisme et la qualité du travail.

Le Professionnalisme et le sérieux du personnel de la Web TV ‘’ASK’’ sont des atouts considérables qui la distingue des autres médias. En 1 an, elle a, à son actif, 240 reportages produits, 58 numéros d’émissions produits, 60 capsules réalisées pour une Télé de la place et 20 stagiaires formés en JRI. S’y ajoute la production de la Caravane Ouest-africaine en allant du Burkina Faso, en Gambie en passant par la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal, ayant été sanctionné par la réalisation de 25 reportages et d’un film documentaire.

Ainsi dans le cadre de la célébration de son 1er anniversaire, la Web Tv a été honorée de la visite de l’Ambassadrice des États-Unis au Mali, Rachna Korhonen. Qui a été accueillie dès son arrivée par le promoteur de ladite télé en ligne, Moctar Barry. Après la visite bien guidée assurée par M. Barry dans les locaux, Mme Korhonen a exprimé sa satisfaction vis-à-vis du travail accompli par l’équipe de ASK TV. Elle a aussi livré divers conseils à la rédaction web pour sa constance dans un milieu tant convoité tout en l’encourageant à maintenir le cap.

« C’est une visite qui nous motive, qui nous donne du tonus, qui nous donne la force et le courage d’aller encore plus loin et viser encore plus haut », tels sont les termes employés par le promoteur de ASK TV, Moctar Barry, avant de remercier Son Excellence Mme Rachna Korhonen pour cet honneur.

Ce sont des mots de soutien et de satisfaction de l’Ambassadrice Korhonen qui ont mis fin à cette visite significative pour la jeune Web TV ‘’ASK’’.

Mariam Sissoko

