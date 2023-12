Hommage à Diomansi Bomboté : “Tu es une fierté nationale”

La section malienne de l’Association des anciens du Cesti (Ama-Cesti) a offert une bourse de formation à un étudiant de l’Ecole supérieure de journalisme du Mali. Cette bourse porte le nom du doyen Diomansi Bomboté. A l’annonce de la nouvelle, un ami au doyen lui a adressé une tribune que nous vous proposons.

Tu étais déjà entré dans l’Histoire du Mali et dans celle de l’Afrique de l’Ouest, mais avec la création de ce “Prix Bomboté Diomansi”, tu t’enfonces davantage dans cette histoire, et deviens une icône que tu étais du reste.

Logo Sabouciré le village béni, rentre une fois de plus dans l’Histoire du Mali, par les faits et les mérites d’un autre de ses fils.

Il n’est pas donné à tout le monde de rentrer grandement dans l’Histoire de son vivant, d’être apprécié par ces contemporains.

Oui mon frère le bon Dieu ne donne pas cette chance à tout le monde, il le donne juste à quelques-uns, à ceux qui ont mouillé le maillot.

Oui Diomansi, tu as mouillé le maillot, et malgré le poids des ans, tu continues jour et nuit, à mouiller le maillot.

En participant à la formation des meilleurs journalistes de l’Afrique francophone au Cesti à Dakar, et en dotant ton pays de l’une des meilleures écoles de formation de journalistes de la sous-région, mon frère tu as mouillé le maillot, et de la plus belle manière.

Le Mali est fier de toi, tes parents et amis nous sommes fiers de toi. Rendons grâce au bon Dieu de t’avoir choisi pour cette distinction honorifique. Une distinction honorifique ne se fait pas d’une manière gratuite. Elle se mérite.

Toute ta vie durant, tu as travaillé pour cela, toute ta vie tu as été parmi les meilleurs de ta génération, depuis le jour où tu as quitté ton village Logo Sabouciré pour te lancer à la conquête du savoir, à la conquête du monde.

Dans ces conditions, que tes anciens étudiants aient pensé t’honorer de cette brillante manière fait plaisir.

Nous tes amis, tes frères et parents, sommes honorés par ce geste. Un grand merci à eux. Nos prières et bénédictions t’accompagnent pour que d’autres distinctions et promotions suivent.

Nous prions pour que le bon Dieu te protège, qu’il t’accompagne et te soutienne dans tout ce que tu fais, et qu’il te bénisse. Amen.

Qu’il te donne une excellente santé, et une longue vie pour continuer à former, à aider les autres, et à partager ton immense savoir, et ta longue expérience.

Dieu te bénisse (…) Fraternellement.

Malick Sène

