La suspension par les autorités de la transition des activités des partis politiques et de celles à caractère politique des associations a eu un effet domino sur les médias. C’est la diffusion, par la Haute Autorité de la Communication (Hac), à leur intention, d’un communiqué les invitant à ignorer les activités des entités visées par ladite mesure. Il n’en fallait pas plus pour susciter un vent de colère et d’indignation au sein de la corporation, à travers l’ensemble de ses composantes ! Spontanément mobilisées dans leur antre à Médina-coura, les responsables des faîtières se sont entendus sur une déclaration rendue publique par le président du comité de pilotage de la Maison de la Presse.

Pas question, déclarent-ils mordicus, de se plier à une telle injonction de la part d’une structure de régulation allant manifestement trop vite en besogne. La liberté d’expression est un pilier fondamental de toute société démocratique et la presse malienne refuse de porter la muselière ! Sentinelle vigilante, certes perfectible, elle veille à ce que tous les actes de gouvernance (démocratique, économique, sociale…) se passent comme il se doit. Mais pas que ça. Car même réduits à leurs plus simples expressions ces dernières années, les acteurs des médias maliens sont conscients des enjeux de l’heure et jouent un rôle crucial dans l’apaisement du climat social et la stabilité de l’État. Citoyenne et républicaine, résiliente et laissée-pour-compte, la presse professionnelle malienne contribue pour autant à la mission du service public de l’information, aux recettes fiscales de l’Etat, à la résorption du chômage. Elle a droit à plus d’égards.

Commentaires via Facebook :