Au Mali, la Haute autorité de la communication (HAC) a invité les médias (radios, télés, journaux écrits et en ligne) à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Cette mesure intervient au lendemain de la publication du décret n°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024, par le gouvernement de transition décidant de la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations.

Le président de la HAC, Gaoussou Coulibaly, dit ‘’compter sur la bonne compréhension de tous’’. Cette mesure de la HAC crée de l’émoi au sein de l’espace médiatique au Mali. . Cette fermeture des desks politiques va créer un immense vide informationnel et sèvrera le public du débat démocratique à un moment crucial de la vie de la nation malienne », constate un journaliste politique d’un grand quotidien.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

