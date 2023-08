Si des amis sont sur un même pied d’égalité, il faut savoir que le soignant et le soigné se rencontrent dans une relation hiérarchisée. Le soignant et le soigné sont dans une visée de consultation, l’objectif étant de soulager le patient, de lui donner un espoir de guérison.

Le patient s’attend à trouver chez le soignant une réponse à ses questions et inquiétudes. Le soignant n’est pas consulté comme un être humain avec qui nous partageons des rapports de proximité, comme dans le cadre d’une amitié ; mais il est consulté parce qu’il possède un statut particulier, lui donnant des compétences de soins, pour soulager la douleur, pour rassurer, pour faire des prescriptions médicales.

Ce qui fait que même les manifestations de gratitude du soigné envers le soignant, à l’image des cadeaux, des ”merci Dr”, ne doivent pas être prises pour des marques d’amitié. Elles ont lieu dans le cadre de l’acte de soin, où le patient témoigne une certaine reconnaissance. Ce qui n’est pas de l’amitié…

La relation entre le soignant et le soigné est une relation rationnelle, entre deux statuts, différente alors de l’amitié qui se fonde sur la proximité. L’amitié qui naît de l’affectivité et d’une sympathie spontanée n’est pas possible dans la rencontre médicale qui est imposée par des circonstances.

La relation entre le soignant et le soigné dure le temps qu’il faut pour que le soigné retrouve la santé. C’est une relation qui est inscrite dans un contrat et les patients disent en général: ” quand on est guéri on est content de ne plus aller chez le médecin ”.

C’est tout le contraire d’une relation d’amitié dans laquelle, les personnes passent des moments ensemble et se partagent presque tout. Le soignant doit aider le soigné pour qu’il aille mieux. C’est son patient, ce n’est pas son ami!

Pr. Charlemagne Ouédraogo/Gynécologue-Obstétricien

