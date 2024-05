Suite à ses visites le 30 avril et 2 mai 2024 dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU Gabriel Touré, Point G et Hôpital du Mali), le ministre de la Santé et du Développement social avait promis de réagir dans les plus brefs délais pour satisfaire certaines doléances exprimées par l’administration, le personnel soignant et les accompagnateurs de malades. C’est chose faite depuis mercredi dernier (15 mai 2024) avec la remise d’un important don d’une valeur de 800 millions au structures concernées. Le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré a présidé la cérémonie au CHU Gabriel Touré en présence des responsables des hôpitaux concernés et des Organismes de prévoyance sociale (OPS).

Prouver que la sécurité n’est pas seulement assurée par les armes, mais qu’elle se manifeste aussi par l’amélioration des conditions de travail et de prise en charge des patients dans les structures sanitaires ! Telle est l’une des missions que s’est assignée le ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré. Un engagement concrétisé mercredi dernier (15 mai 2024) par la dotation des Centre hospitaliers universitaires (CHU) Gabriel Touré, Point G, Kati et Hôpital du Mali d’importants lots d’équipements médicaux d’urgence, d’intrants et de vivres.

D’une valeur totale d’environ 800 millions F CFA, le paquetage est composé des équipements de réanimation et de suppléance vitale, de surveillance des paramètres vitaux, d’oxygénothérapie, de perfusion et d’exploration fonctionnelle, des sources de secours d’énergie (onduleurs), des intrants et des vivres, dont 200 sacs de sel, 400 cartons de savon, 7 tonnes de riz, 7 tonnes de mil et 120 sachets de 25 kilos de lait. Dans son allocution, Madame le Ministre Assa Badiallo Touré a affirmé que l’amélioration des conditions de vie des populations, par des soins de qualité et les moyens d’y parvenir, constitue une grande priorité pour le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition.

Le Ministre de la Santé et du Développement Social a également rassuré que l’engagement du gouvernement de la transition envers l’amélioration du système de santé ne s’arrêtera à ce précieux et vital geste. En effet, a-t-elle promis, les besoins des structures sanitaires seront continuellement évalués et le département de la Santé continuera d’apporter une réponse progressive à travers des planifications afin de garantir à tous un accès équitable à des soins de santé de qualité.

Le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré a exhorté les uns et les autres à une utilisation adéquate de ces équipements au bénéfice exclusif des patients en vue d’atteindre les objectifs fixés. Le représentant des syndicats, M. Ibrahim Sory Tamata ; le représentant des chefs des départements, Pr. Niani Mounkoro et le représentant du Conseil National de la Transition CNT, M. Aboubacar Sidiki Fomba, ont tous remercié et salué Madame le Ministre pour sa réponse urgente aux besoins exprimés par les différentes structures sanitaires.

