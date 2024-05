Le Secrétaire exécutif du Haut Conseil national de Lutte Contre le Sida, Dr Issiaka Momini Koné, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, a été reçu, le mercredi 29 mai, dans les locaux du Centre National de Transfusion Sanguine.

L’objectif de cette visite était de s’imprégner des conditions de travail du personnel du Centre National de Transfusion Sanguine et d’élargir la collaboration dans le cadre de la lutte contre la transmission du virus du SIDA via le sang. Le CNTS qui a récolté 70 milles poches de sang dans le district de Bamako et Kati ainsi que 30 mille à l’intérieur du pays est confronté aujourd’hui à plusieurs problèmes impactant son fonctionnellement normal. Au nombre ceux-ci, cite le directeur du CNTS colonel Alhassane Ba, les délestages continuent, la vétusté du bâtiment et des labos d’analyses très exigus, la rareté des volontaires donneurs de sang et le départ de tous les bailleurs de fonds. « Ces difficultés impactent la qualité et l’efficacité du CNTS à rendre disponible le sang pour les patients », déplore le Directeur du centre.

Pour sa part, le secrétaire exécutif du HCNLS, Dr Issiaka Momini Koné, a insisté sur le fait de développer une collaboration avec les structures de santé publique pour répertorier des donneurs de sang déjà infectés par le virus du Sida. Selon lui, le CNTS a un rôle important en matière de sang public et dans la lutte contre la transmission des pathologies par les voix de transfusion sanguine. « Il faut sécuriser le sang pour qu’il ne soit pas une source de transmission du virus du SIDA », affirme le secrétaire exécutif du HCNLS qui a pris l’engagement de s’employer pour relever les défis auxquels le Centre national de transfusion sanguine est confronté. « Nous allons tout mettre en œuvre pour renforcer les besoins dans les laboratoires, des matériels de diagnostiques », promet Dr Issiaka Momini Koné, demandant aux premiers responsables du CNTS de faire la quantification des besoins. Dans l’avenir, le HCNLS veut associer ces équipes à celle du CNTS dans les campagnes de dépistage et des activités de donation de sang.

Le secrétariat exécutif du HCNLS s’investit dans cette mission de soutien au centre National de Transfusion Sanguine afin de prévenir le taux de contamination par le virus. Selon Dr Koné, 6 200 cas d’infections ont été enregistrés en 2022 touchant la tranche d’âge des enfants et des jeunes. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida veut renverser cette tendance en multipliant les initiatives dont celle avec le CNTS pour réduire le taux d’infection du SIDA. Le CNTS a pour mission de mener des activités de recrutement des donneurs de sang, de prélèvements, de qualification biologique, de conservation et de distribution au niveau régional. La transfusion sanguine permet de sauver des vies et d’améliorer la santé, mais de nombreux patients nécessitant une transfusion n’ont pas accès en temps opportun du sang sûr. Pour cause, les donateurs volontaires se font désirer obligeant le CNTS à utiliser la méthode de la compensation pour donner le sang aux patients nécessiteux.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

