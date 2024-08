Le ministère de la Santé et du Développement social a initié l’organisation des états généraux de la santé en vue d’identifier et de corriger d’éventuelles perturbations et contreperformances du système de santé.

À cet effet, le ministre de la Santé et du Développement social et celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, entourés à l’occasion par les directeurs nationaux et généraux relevant du ministère de la Santé et du Développement social, ont procédé, ce vendredi 2 août 2024, à l’ouverture des travaux de validation des Termes de référence (TDR) élaborés par les points focaux des départements respectifs pour l’organisation de cette importante rencontre.

La tenue des états généraux de la santé vise l’objectif d’établir le diagnostic et proposer des réformes en vue de corriger les dysfonctionnements constatés lors des instances de suivi et d’évaluation des projets et programmes de santé.

Il s’agira donc pour Mme le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assa Badiallo Touré, de travailler à la refondation du système de santé autour des préoccupations légitimes des populations, avec la participation de tous les acteurs. Aussi, a-t-elle instruit les points focaux de procéder à un examen plus approfondi du projet des TDR afin qu’ils prennent en compte les préoccupations de tous les départements ministériels.

Quant à son homologue ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr Boureima Kansaye, il a demandé aux experts de fixer des objectifs réalisables en travaillant sur une méthodologie qui aboutirait à des recommandations permettant de transformer le domaine de la santé, de la recherche et de la gestion du personnel pour tenir compte du fait qu’une partie de ce personnel est à cheval entre le ministère de la Santé et du Développement social et celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

De plus, des expertises impliquées pourront apporter une valeur ajoutée en établissant un plan d’action et un chronogramme pour avancer rapidement dans le traitement de ce dossier.

Réseau de Communication du MSDS

