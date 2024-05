Il se pourrait que le lundi 3 juin 2024, durant 24 heures, vous parcouriez toutes les officines pharmaceutiques de la région de Ségou et que vous ne trouverez que boutiques fermées, sans médicaments. Les pharmaciens de Ségou sont en colère et tiennent à le faire savoir. Le gouverneur de la région de Ségou, d’après les informations a été saisi d’un préavis de grève, à l’initiative des deux syndicats pharmaceutiques du Mali le SYNAPPO, (Syndicat Autonome des Pharmaciens d’Officine Privée) et le SYNAPHARM, (Syndicat National des Pharmaciens du Mali).

La mobilisation des officines de la région de Ségou, à travers aussi l’Ordre des Pharmaciens de Ségou est consécutive à une décision de justice. Les faits : « Depuis quelques temps, une célèbre dame de Ségou a outrepassé son petit commerce à la sauvette de vente illicite de médicaments, comme on en voit souvent dans nos villes. Dame R T a érigé des containers boutiques pour ce trafic prohibé par les lois et textes sanitaires et juridiques. Après moult négociations, les syndicats l’ont esté en justice. Le 3 octobre 2023, le Tribunal de grande instance de Ségou livre son verdict : Elle est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et au payement d’une amende de 1 million de FCFA au titre de dommages et intérêts pour les syndicats. La prévenue acquiesce à la décision de justice, et pour montrer sa bonne foi paye à ce jour 750.000 FCFA aux parties civiles. Lesquelles l’assignent de nouveau en référé de justice pour l’arrêt définitif de cette vente illicite, constatant que malgré tout, elle s’adonnait de plus belle à son activité. Le 6 mai dernier, le juge des référés, après 3 renvois de l’audience, a créé la surprise : les syndicats sont déboutés de leurs prétentions pour défaut de qualité et absence de bordereaux de pièces jointes. Pour les pharmaciens de la région de Ségou, ce nouveau verdict est une mascarade qui ne fait que conforter l’exercice illicite d’une profession et surtout à leur dépend, en dépit de la propre jurisprudence du même Tribunal. »

Les pharmaciens de Ségou alertent donc sur leurs officines qui seront désertes le lundi 3 juin 2024 et non moins sans conséquences graves pour les usagers, d’autant plus que leur combat est de préserver la santé de leurs concitoyens et surtout pérenniser leur profession.

Laya DIARRA

