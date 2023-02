Laboratoire National de la Santé : Le projet de budget de 2023 s’élève à plus d’un milliard de FCFA

Le Laboratoire National de la Santé (LNS) a tenu, le mardi 31 janvier 2023, à son siège à Bamako, la 33ème session ordinaire de son conseil d’administration. La cérémonie d’ouverture de cette session budgétaire était présidée par le représentant du ministre de la santé et du développement social, Souleymane Traoré, en présence du directeur général du Laboratoire National de la Santé, Pr. Benoît Yaranga Koumaré ; des administrateurs et d’autres personnalités. Il ressort de cette cérémonie que le projet de budget du LNS est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 082 988 000 F CFA contre 984 877 521 F CFA en 2022, soit une augmentation de 9,87%.

Dans ses mots de bienvenue, le directeur général du Laboratoire National de la Santé, Pr. Benoît Yaranga Koumaré, a fait savoir que cette 33ème session ordinaire du Conseil d’administration est une session budgétaire qui prendra en compte les activités réalisées, l’état d’exécution du budget 2022 et les ambitions affichées pour l’exercice 2023. Selon lui, le LNS a réalisé une mobilisation de 76,1%, soit 749 324 021 FCFA au 31 décembre 2022 pour un budget qui s’élevait à 984 877 521 FCFA. « Les dépenses ont connu un taux d’exécution de 80,4% (602 208 959 FCFA) par rapport aux crédits notifiés. Dans ce contexte, les grands événements de l’année ont été l’accréditation initiale au référentiel ISO/CEI-17025 pour les activités d’essai en Produits Pharmaceutiques (Certificat N°ES21007 version.00/SOAC) suite à l’audit d’évaluation du Système Ouest Africain d’Accréditation de juin 2022 ; l’amélioration du concept de surveillance de la qualité des produits », a-t-il dit. Pour la surveillance classique de la qualité des produits, dit-il, 2616 échantillons ont été analysés en 2022.

Le directeur général a fait savoir que le LNS a été sollicité pour 37 réquisitions dont la majorité provenait du service des Douanes et de l’Office Central des Stupéfiants. « Près de 50% de ces produits suspects renfermaient des drogues dont la cocaïne et les cannabinoïdes », a-t-il dit. Malgré les réalisations affichées, ajoute-t-il, l’année 2022 a été difficile pour le LNS dont l’insuffisance des ressources financières pour l’acquisition des équipements nécessaires. « Le LNS sollicite vos appuis multiformes pour un projet de budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 082 988 000 F CFA contre 984 877 521 F CFA en 2022, soit une augmentation de 9,87%.

A travers ce budget, le LNS veut renforcer ses acquis d’accréditation ISO 17025 et faire son audit pour la pré qualification-OMS au contrôle de qualité des médicaments ; améliorer le concept de la surveillance post markéting basée sur le risque ; réhabiliter les locaux et bâtiments du LNS conformément aux exigences de qualité ; améliorer la surveillance environnementale par le contrôle de la qualité des eaux au niveau d’un nombre plus représentatif de zones d’exploitation minière », a déclaré le directeur général.

A sa suite, le représentant du ministre de la santé et du développement social, Souleymane Traoré, a indiqué que ce budget parait ambitieux, mais s’appuie sur des objectifs. « J’en appelle donc aux orientations utiles des Administrateurs pour les mesures qui s’imposent et indiquer des axes stratégiques pour mieux protéger les populations contre la consommation des produits de mauvaise qualité. La présente session ordinaire du Conseil d’Administration du LNS se tient dans un contexte difficile pour notre pays marqué par l’insécurité, la crise sanitaire, la vie chère, toutes choses qui impactent négativement la vie au quotidien de nos populations. J’en appelle à un engagement soutenu pour la mission de service public qui relève de vos compétences et la sauvegarde de la santé des populations », a conclu Souleymane Traoré.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :