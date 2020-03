La Première dame Keita Aminata Maïga, en compagnie du ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé, a officiellement lancé la caravane humanitaire de chirurgie oculaire qui se déroula du 24 au 28 février 2020 et qui permettra d’opérer 200 malades en 5 jours.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le monde compte 285 millions de personnes souffrant de déficience visuelle et plus de 40 millions d’aveugles dont 7 millions en Afrique. On estime à plus de 7 millions le nombre de personnes qui deviennent aveugles chaque année dans le monde soit plus de 19100 personnes par jour. La cécité reste un problème de santé publique. Sa prévalence est de l’ordre de 1,2% et elle est 10 à 20 fois plus élevée dans les pays sous-développés que dans les pays développés.

Dans notre pays, la cataracte est l’une des principales causes de la cécité. Sur une estimation de 156 000 aveugles, la cataracte représente la cause de 50% soit 78 000 aveugles par la cataracte. De ce fait, elle est l’une des maladies cibles de l’Initiative 2020 « le droit à la vue » lancée par l’OMS en 1999, en vue d’éliminer les causes de cécité évitables ou curables.

Afin de contribuer à la mise en œuvre du plan national vision 2020 de lutte contre la cécité, l’Agence de partenariat pour le développement d’Egypte, en collaboration avec l’ONG AGIR, a initié une caravane de prise en charge gratuite des déficiences oculaires. Cette campagne sera menée par une équipe pluridisciplinaire composée de spécialistes maliens et égyptiens et se tiendra du 24 au 28 février 2020 avec pour objectif d’opérer 200 malades en 5 jours.

Selon le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé, cette campagne permettra aussi l’augmentation de l’accessibilité des populations aux offres de soins oculaires et à la réduction de l’incidence et les effets négatifs des maladies cécitantes dans le district de Bamako et environs. Il a appelé à l’établissement de liens stratégiques avec d’autres acteurs, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans celui du développement afin de relever le défi du développement des ressources humaines et du transfert de connaissance et de technologie. Pour cela, « nous devons, dira-t-il, apprendre à mieux communiquer en dehors de notre cercle technique ».

Le ministre Michel Hamala Sidibé a remercié la Première dame Mme Kéïta Aminata Maïga pour « ses efforts inlassables qu’elle ne cesse de déployer en faveur du bien-être des populations maliennes », avant de réitérer la gratitude du peuple malien à la République arabe d’Egypte pour cette initiative et son soutien constant en vue de donner la vue pour améliorer la qualité de la vie de la communauté.

La Première dame, Mme Keita Amina Maïga, s’est réjouie du lancement de cette campagne de chirurgie oculaire. « Nous sommes heureux que ça démarre bien. L’Égypte est un pays frère qui est à nos côtés depuis des années. On leur est reconnaissant. On a vu beaucoup de personnes désireuses d’être consultées. Nous devons être positifs. On a bon espoir » a-t-elle déclaré.

Abdrahamane Diamouténé

Commentaires via Facebook :