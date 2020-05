– Maliweb.net -Orange et sa Fondation ont procédé le 12 mai 2020 au siège d’Orange Mali à une remise de différents équipements et matériels à l’hôpital du Point G, hôpital du Mali et l’hôpital de Dermatologie, trois grandes structures sanitaires de Bamako en 1ère ligne dans la lutte contre la COVID19. Cet important soutien au corps médical et des agents de la santé effectué par Orange est la concrétisation de son apport au ministère de la santé et des affaires sociales à qui elle a fait une donation de 377 934 251millions de CFA consacrée à l’ achat d’équipements, de médicaments et de kits de lavage des mains en vue de renforcer le plateau médical et mieux lutter contre le coronavirus au Mali.

Le ministre de la santé et des affaires sociales Michel Hamala Sidibé accompagné des directeurs généraux des hôpitaux bénéficiaires en plus du directeur général d’Orange Mali Brelotte Ba ainsi que l’administratrice générale de la Fondation Orange Coulibaly Awa Diallo, étaient présents à cette cérémonie de remise.

L’hôpital du Point G a été doté de 20 kits de lavage des mains avec seaux de 100 litres fonction mécanique à pied, 16 800 gants chirurgicaux de protection, 11200 masques de protection N, 95, 200 gel hydro alcoolique, 230 gel hydro alcoolique Anios flacon d’1litre, 280 paires de bottes de protection.

Quant l’hôpital du Mali pour sa part il a bénéficié de 20 kits de lavage de mains avec seaux de 100 litres mécanisme pied, 27 552 gants chirurgicaux de protection, 18 368 masques de protection N 95, 2296 combinaisons de protection, 230 gel hydro alcoolique Anios flacon d’1 litre, 459 paires de bottes spéciales à haute protection. Le troisième bénéficiaire l’hôpital de Dermatologie est doté de 10 kits de lavage de mains idem que les deux autres, 2016 gants chirurgicaux de protection, 672 masques de protection N 95, 672 combinaisons de protection, 50 gels hydro alcoolique Anios d’1litre, 202 paires de bottes de protection.

La partie bénéficiaire n’a pas manqué d’ exprimer sa reconnaissance et toute sa joie pour cette contribution en faveur de la santé et du bien -être du corps médical, et comme l’ a indiqué le directeur général de l’ hôpital du Point G le Pr Illo Bella Diall la fondation n’en est point à sa première action de générosité pour appuyer et assister les structures sanitaires du Mali.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

