Lutte contre le Diabète : « Amy Diabète » une Nyéléni qui a dédié sa vie à ce combat

Amy Diarra dite « Amy Diabète » est une combattante infatigable dans la lutte contre le diabète au Mali. Elle a fait de cette lutte son cheval de bataille. Elle est parvenue à sensibiliser sur les ravages du diabète, et à protéger des milliers de personnes contre la pathologie dans notre pays.

« Mon combat contre le diabète a commencé bien avant que je ne découvre que je souffre de la maladie et cette découverte m’a permis d’intensifier la lutte », a lancé la sexagénaire engagée dans la lutte contre le diabète au Mali. Amy Diarra, la coordinatrice des activités à la maison de la prévention du diabète située à Bougouba, a consacré sa vie à la lutte contre la pathologie. Celle qui a été à la base de la création de l’Association des Diabétiques et personnes à risques de la commune I, soutient avoir bénéficié du soutien indéfectible de feu général Antoine Niantao, l’un des premiers diabétologues du Mali. « C’est ce dernier qui m’a aidée à avoir le récépissé de l’association des diabétiques et personnes à risques de la commune I qui a été créée en 2010 », explique Amy Diarra, connue sous le sobriquet de « Amy Diabète ». « L’Association a commencé en commune I, mais de nos jours, elle existe dans toutes les communes du district de Bamako, ainsi que dans les cercles et les régions, exceptées les régions nouvellement créées. Mais nous travaillerons à ce qu’elle soit présente au sein de ces régions. Le dynamisme des 34 associations a valu la naissance de la fédération nationale des Diabétiques du Mali en 2013. Nous faisons des sensibilisations communautaires, nous formons aussi des pairs éducateurs qui descendent sur le terrain pour la sensibilisation des diabétiques ainsi que des personnes à risque afin de réduire le cercle des personnes vivant avec le diabète au Mali. Je fais la supervision aussi dans les régions et je rentre tout juste de Kayes. J’ai aussi en charge les régions de Sikasso, Ségou et Tombouctou. Les pairs éducateurs et les points focaux dans les régions me font le compte rendu de la lutte contre la pathologie dans les différentes régions et c’est sur la base de ces comptes rendus que nous élaborerons le plan de lutte contre le diabète dans ces régions. Notre partenariat avec l’Ong Santé Diabète ainsi que les autres ONG et acteurs de lutte contre la maladie nous a permis de recevoir plusieurs formations et de renforcer nos capacités dans notre combat contre le diabète qui, malgré ses multiples ravages, reste et demeure une maladie sous-estimée », déplore-t-elle. La maison de la prévention joue un rôle primordial dans la chaîne de lutte contre le diabète au Mali, ajoute-t-elle, et nous invitons le public à fréquenter la maison du diabète pour avoir toutes les informations nécessaires sur la maladie. Elle a laissé entendre que sa lutte continuera jusqu’à ce qu’une majeure partie de la population malienne reçoive les pertinentes informations sur la pathologie afin de se prémunir contre elle. « Nous avons une population dont la majeure partie vit dans la pauvreté alors que les médicaments contre le diabète coûtent extrêmement cher. La prévention et la sensibilisation doivent être notre cheval de bataille pour prendre de l’avance sur la maladie et sauver des vies. C’est pour cette raison que nous nous battons », conclut-elle.

Moussa Samba Diallo

