Des cas de Dengue ont été déclarés le jeudi 31 octobre 2019, dans le district sanitaire de la commune VI de Bamako, a annoncé un communiqué du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. La situation, selon les autorités sanitaires, est sous contrôle.

Onze cas suspects de Dengue ont été notifiés, le jeudi dernier, au Centre de santé de référence (Csréf) de la commune VI du district de Bamako, dont cinq cas confirmés positifs par le laboratoire BIO MERIEUX. C’est ce qui ressort d’un communiqué publié par le ministère de la Santé et des Affaires Sociales sur la page Facebook du département. Ces personnes proviennent de Yirimadio (3) et de Niamana (2) et sont âgées de deux à vingt ans.

Dès la confirmation de ces cas de Dengue, le ministère de la Santé et des Affaire Sociales assure qu’un dispositif a été mis en place au niveau du district sanitaire de la Commune VI. Il a été placé sous la supervision de la direction régionale de la santé et de la direction générale de la santé et de l’Hygiène publique.

Cela afin, dit-il, de décrire les caractéristiques individuelles des cas, de faire la recherche active d’autres cas et de mettre en place les mesures de prévention et de contrôle. « Cette prompte riposte des services techniques du ministère de la Santé et des Affaires Sociales a permis de mettre cette courte épidémie de Dengue sous contrôle », souligne le communiqué.

Il faut rappeler que la Dengue est classée parmi des maladies tropicales négligées (MTN) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « C’est une maladie virale causée par un virus appartenant à la famille des flaviviridae et est provoquée par un arbovirus transmis par les moustiques Aedes (Ae aegypti et Ae albopiticus) », rapporte le même communiqué.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

