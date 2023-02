Mali : le budget de l’hôpital Dermatologique de Bamako se chiffre à plus de 3,6 milliards Fcfa

La 4e session du conseil d’administration de l’hôpital Dermatologique de Bamako (HDB) s’est tenue, le jeudi 02 février, dans la salle de conférence de l’établissement hospitalier. C’était sous l’égide du président de son conseil d’administration, Modibo Traoré.

L’hôpital Dermatologique de Bamako (HDB) a trois ans. Son budget est passé de plus d’un milliard de FCFA en 2019 à plus de 3,387 milliards FCFA en 2022, soit une hausse de 148%. C’est ce qu’a annoncé son directeur général, le Pr Ousmane Faye. Parallèlement, le montant des recettes propres est passé de 160 millions FCFA en 2019 à plus de 212,940 millions FCFA (soit une hausse de 33%) en 2022. Ce qui témoigne des efforts fournis par la direction générale.

Le budget pour cette année de 2023 se chiffre à la somme de plus de 3,6 milliards FCFA. L’objectif visé, selon le Pr Faye, est de poursuivre la mobilisation des ressources, la demande du personnel qualifié, les investissements, l’amélioration la gouvernance et la diversification de l’offre de soins dans le respect des missions de l’hôpital.

Selon le directeur général de l’HDB, le soutien des partenaires historiques (la Fondation Raoul Follereau et la Fondation Pierre Fabre) nous ont permis entre autres d’apporter des soins dermatologiques aux personnes vulnérables (malades de la lèpre, personnes atteintes d’albinisme) et aux populations vivantes en milieu rural à travers la télé dermatologie. C’est ainsi que 300 nouveaux cas environ de lèpre ont été dépistés, 770 PPA sont régulièrement suivis, plus de 200 agents de santé ont été formés en télé dermatologie et plus de 5000 malades ont été traités à distance dans 90 formations sanitaires désormais connectées à l’Hôpital Dermatologique de Bamako.

La réalisation d’une centrale de production d’oxygène

Dans le but de doter l’hôpital d’un bloc d’hospitalisation multifonctionnel et de loger certains services, la direction générale a engagé les procédures administratives pour la construction d’un nouveau pavillon d’hospitalisation multifonctionnel qui offrira à toutes les spécialités présentes, un espace de soins adapté. Aussi la pandémie de la Covid-19 qui avait considérablement réduit les capacités d’hospitalisation et d’offre de soins du CHU HDB a été mal pour bien. Puisqu’elle a permis à l’Hôpital d’attirer les investissements : rénovation de bâtiments, acquisition d’une importante quantité de matériels médicaux, réalisation d’une centrale de production d’oxygène et enfin une nouvelle unité de tomodensitométrie.

La réalisation d’un bloc des entrées et de consultations et du bureau des entrées fruit d’une convention de partenariat avec la FPF est en cours. Ce bâtiment d’une grande capacité d’accueil, mettra le malade au cœur des soins en lui mettant à disposition tous les services nécessaires à son parcours. La fin des travaux de ce chantier, qui a été visité par les administrateurs, est attendue avant la fin de l’année.

De son côté, le président du Conseil d’administration a indiqué que cette 4e session du Conseil d’Administration de l’HDB, portera sur l’examen du rapport d’activités 2022, le projet de budget et le plan opérationnel 2023, le point d’exécution des recommandations et l’adoption du PV de la dernière session et enfin quelques points de divers. Modibo Traoré a profité de l’occasion pour féliciter le directeur général, le Pr Ousmane Faye, et toute son équipe pour le travail abattu au service de la population malienne.

L’HDB est un Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Il dispose des services comme la Chirurgie, la Réanimation, la Kinésithérapie – Réhabilitation, le Laboratoire d’Analyses Biologique, la Pharmacie, la Radiologie, les USAC, la formation, la léprologie et le service social.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

