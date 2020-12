Le gouvernement a décrété l’état d’urgence pour une période de dix jours, assorti de mesures socio-économiques : face à la propagation de la pandémie de Covid-19.

Trois membres du gouvernement étaient face à la presse, vendredi 18 décembre 2020. Le ministre de la Santé, celui de la Fonction publique, porte parle du gouvernement et le ministre des Finances ont informé les hommes de médias sur les mesures que le gouvernement a arrêté à l’issue du conseil des ministres extraordinaire sur le COVID-19.

Pour les conférenciers, sur la base de l’estimation des cas de COVID-19 enregistrés lors des trois dernières semaines, le nombre de cas attendu pour le mois de décembre est de 1829 dont 274 cas graves et 91 cas critiques.

Pour éviter une éventuelle catastrophe, le premier ministre ont-ils affirmé, a décidé du réajustement du plan de riposte du gouvernement contre la COVID-19 par l’adoption de nouvelles mesures d’urgence et des mesures d’accompagnement complémentaires.

Il s’agit entre autres de : l’adoption, le 16 décembre 2020, d’un projet de décret fixant le montant de la prime spéciale COVID-19, accordée au personnel du ministère de la santé et du développement social et au personnel du ministère de la sécurité et de la protection civile impliqués dans la lutte contre la maladie à Coronavirus ; la mobilisation et le déploiement, à partir du 19 décembre 2020, des comités de veille, de sensibilisation et de suivi des gestes barrières à travers tout le pays. Le conseil a aussi décidé de la déclaration de l’état d’urgence sur le territoire national à compter du 19 décembre 2020 ; la suspension des audiences publiques dans les juridictions jusqu’au 16 janvier 2021 ; l’adoption d’un régime de sanctions applicables en cas d’inobservation du port de masque dans les lieux publics et dans les transports en commun ; l’interdiction des festivals et spectacles culturels ; la fermeture des rues marchandes, des lieux de loisirs comme les bars, les restaurants et les discothèques à compter du 19 décembre 2020 à minuit ; la limitation des rassemblements à 50 personnes au plus ; l’extension de la mesure du télétravail ou du système de rotation au secteur privé pour toutes les entreprises employant plus de 50 personnes ; la pulvérisation des marchés tous les jours à partir de 18 heures ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national de vaccination.

Au titre des mesures d’accompagnement, le gouvernement selon les conférenciers, a décidé de la distribution massive et gratuite de masques, de solutions hydro-alcooliques et de kits de lavage de main dans les lieux publics, y compris les lieux de culte ; l’allègement fiscal en faveur des entreprises touchées par les restrictions, notamment l’octroi de crédits d’impôts, de moratoire sur le paiement de certaines taxes ou de redevances ; le soutien direct aux entreprises et acteurs culturels, à travers notamment de dépôts cash, de garantie de certains prêts en cours ou de report des échéances de remboursement ; la prise en charge des tranches sociales des factures d’eau et d’électricité des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 ; l’exonération pendant deux mois de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les factures d’eau et d’électricité ; la relance de l’opération de distribution de vivres.

Mamadou Sidibé

