Le 18 juillet 2019, l’Ambassadeur des États-Unis au Mali, M. Dennis B. Hankins, a procédé, aux côtés du ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali, M. Michel Hamala Sidibé, à l’inauguration du premier entrepôt central préfabriqué de stockage de médicaments du Mali. Le nouvel entrepôt de Bamako, à la pointe de la technologie, fournira un espace de stockage central et essentiel pour les produits de santé publique, permettant au ministère de fournir des produits de santé vitaux et de qualité à des millions de Maliens.

Au cours de la cérémonie d’inauguration, l’Ambassadeur Hankins a souligné le caractère commun/conjoint du projet, en soulignant qu’il fait partie du processus d’autonomie du Mali, « Nos deux gouvernements ont contribué au financement et à la construction de ce nouvel entrepôt. Il s’agit d’une étape importante dans le cheminement du Mali vers l’autonomie, vers un système de soins de santé géré et financé par les Maliens, ce qui permettra aux Maliens d’avoir accès aux soins dont ils ont besoin et à long terme ».

Le ministre de la Santé du Mali a fait écho à ces déclarations, soulignant l’engagement de son département à gérer l’entrepôt et « en continuant à apporter un soutien pour empêcher les fuites et suivre les dates de péremption des produits médicaux dans le but de garantir de meilleurs soins de santé à nos concitoyens ».

Cet entrepôt estimé à 4,3 millions de dollars a été construit en partenariat avec le ministère malien de la Santé. Il doublera la capacité centrale de stockage des médicaments du Mali. Cet exploit architectural est le résultat de plusieurs années d’étroite collaboration entre les gouvernements du Mali et des Etats-Unis.

L’entrepôt dispose des systèmes de régulation de températures, de systèmes de sécurité, de plafonds thermiques isolés et de matériel de manutention. De concert avec les projets de la chaîne d’approvisionnement de l’USAID, l’entrepôt garantira une amélioration continue de l’assurance qualité et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement au Mali, ce qui bénéficiera à un large éventail d’intervenants et garantira de meilleurs soins de santé aux citoyens maliens.

Source : Ambassade des USA au Mali

