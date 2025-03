RAMU : Le président de l’APCAM reçu par le Directeur général de la CANAM

Le Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) a franchi une étape décisive vers son opérationnalisation. Après l’adoption de la loi, le conseil des ministres a approuvé, mercredi dernier (5 mars 2025), trois projets de décrets clés. Ces textes portent sur les «délais et modalités de conclusion des conventions entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) et les prestataires de santé» ; les «Conventions types de délégations» ; les «principes de tarification préférentielle et les taux de couverture des prestations de soins de santé». Ces avancées législatives renforcent le cadre juridique du RAMU, promettant une couverture santé élargie pour l’ensemble des Maliens.

Dans une dynamique proactive, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) a été reçue en audience le lundi 10 mars 2025 par le Directeur général de la CANAM, Médecin-Général de Brigade Boubacar Dembélé. Au menu des échanges, l’adhésion massive des agriculteurs au RAMU. Le président de l’APECAM, Sanoussi Bouya Sylla, a souligné l’importance de ce régime pour les millions de membres de son organisation, majoritairement issus du monde rural.

«Nous prévoyons l’organisation d’un atelier pour cerner tous les contours du RAMU, afin de garantir une appropriation totale par nos membres», a-t-il déclaré. Quant au DG de la CANAM, il a salué l’engagement de l’APCAM et a réaffirmé la disponibilité de son organisme à accompagner les agriculteurs dans ce processus. Une séance de travail sera organisée prochainement par les experts pour baliser le terrain et garantir une transition fluide.

Avec l’adoption des décrets et le rapprochement entre la CANAM et les acteurs clés comme l’APCAM, le RAMU se profile comme un levier de justice sociale et de santé publique.

SERCOM/CANAM

