Le Ministre de la Santé et du Développement Social, le Colonel Assa Badiallo Touré a procédé le vendredi 7 février 2025 à la pose de la première pierre d’un service des urgences au sein du Centre de Santé de Référence ( CSREF) de la commune 5 du district de Bamako. L’infrastructure financée par la Fondation Orange Mali pour un coût de 900 000 000FCFA va contribuer à améliorer les conditions de prise en charge des cas d’urgence, notamment ceux de la Rive Droite de Bamako.

La Fondation Orange a répondu favorablement à la requête du Ministère de la Santé pour la construction d’un service des urgences au sein du CSREF de la Commune 5 du district de Bamako (quartier Mali).

Le nouveau service des urgences sera bâti sur une surface de 550mètres carrés en R+1, et il intègre les exigences sanitaires ainsi que les concepts de modernité en la matière. De plus, le bâtiment prévoit des dispositifs de facilitation d’accueil et de prise en charge des urgences avec des équipements médicaux de dernières générations. Le centre va contenir des espaces pour l’accueil, un monte-malade, le tri et déchoquage des patients, des unités opératoires, des salles multifonctionnelles, des unités de soins intensifs, une salle VIP ainsi que des bureaux pour le personnel. Outre cela, il lui sera assuré une autonomie en eau et électricité grâce à un groupe électrogène de 100 KVA et un forage équipé d’un château d’eau. Le coût des différentes réalisations s’élève à 900 000 000FCFA sur un délai d’exécution total des travaux de 6mois.

La cérémonie de pose de première pierre présidée par Mme le ministre de la Santé, s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le Directeur général d’Orange Mali, des légitimités coutumières, des cadres de la santé, de la Fondation Orange.



Dans son discours, le Ministre de la Santé a rappelé l’engagement du gouvernement à renforcer le système de santé et à améliorer l’accès aux services de santé pour tous les Maliens. Le nouveau centre d’accueil des urgences s’inscrit donc dans cette dynamique ainsi il va permettre de réduire les délais de prise en charges des cas d’urgences de la Rive Droite de Bamako, de désengorger les services existants, et de réduire les risques de mortalités grâce à une prise en charge efficace et efficiente, a précisé le Colonel Assa Badiallo Touré. Elle a exprimé la gratitude du gouvernement du Mali à la Fondation Orange pour ses multiples efforts de soutien au développement socio-sanitaire du pays.

Quant au Directeur général d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop, il a salué la qualité de collaboration entre son entreprise et le département de la santé. Il a ensuite rappelé les nombreuses activités menées par Orange Mali, notamment à travers sa fondation en faveur du bien-être et la santé de la population, tout en indiquant que ce centre représente un projet à fort impact positif sur elle. De plus, M. Diop n’a pas manqué de rassurer de leur accompagnement en soutien aux efforts de l’Etat en faveur des couches défavorisées.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

