Le vendredi 10 août 2022, le président de l’Association malienne des Retraités, Seydou Monzon Traoré et le général Minkoro Kané des anciens combattants, militaires retraités, veuves et victimes de guerre au Mali, ont fait le premier test du numéro vert (80002238) de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS). « Ça a marché » ! Désormais la ligne verte de la CMSS fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 16h.

Un autre ouf de soulagement pour les assurés de la CMSS, après l’envoi par voie électronique de certaines catégories de pensions et l’élargissement des zones d’intervention de la CMSS, s’ajoute la ligne verte gratuite pour informations et traitements de préoccupations. Toujours dans le but de soulager les clients abonnés à la CMSS, dont la plupart sont difficiles de mobilité pour raison d’âge, de maladie et de distance, la ministre de la Santé et du Développement social a présidé le lancement officiel de la ligne verte de la CMSS à son siège, le vendredi dernier.

Avec cette ligne verte et gratuite, les retraités peuvent ; en étant à leur place partout au Mali, s’informer, s’imprégner et même faire des revendications en ce qui concerne la CMSS. Une ligne gratuite et accessible de 8h à 16h du lundi au vendredi. « Souvent, nous avons des problèmes avec nos pensions ou nos allocations pour enfants. Maintenant, sans nous déplacer, nous pouvons avoir toutes les informations. Vraiment, c’est une très bonne chose », a soufflé Seydou Monzon Traoré de l’Association malienne des retraités.

La ligne verte est pour le moment gérée par un centre d’une équipe de 5 personnes. Ils seront présents de lundi à vendredi, aux heures de travail pour recueillir et remonter les informations et les revendications. Tous les mois et trimestres, l’équipe fera un rapport de données afin de permettre d’améliorer le service de la CMSS. Cette ligne verte est l’une des réclamations clé du conseil d’administration de la CMSS.

Avant d’être testée, la ligne verte a été officiellement lancée par madame la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré. Après leur test, le général de Brigade Minkoro Kané et Seydou Monzon Traoré ont formulé des bénédictions pour la ministre, qui selon eux, ne ménage aucun effort pour le soulagement des assurés de la CMSS. Appelez au 80 00 22 38 pour toutes informations sur la CMSS.

Koureichy Cissé

