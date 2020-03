Ce partenariat entre l’Agence nationale pour l’emploi et la Société de Télécommunication égyptienne « Xceed » a permis de donner de l’emploi a plusieurs jeunes maliens dont un premier groupe de 24, est déjà arrivé en Egypte

Le Partenariat Public-Privé est unes des conditions indispensables au développement de nos pays et cela dans tous les secteurs. Il en est ainsi du partenariat conclu entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), Service public d’emploi (SPE) au Mali et la Société de Télécommunication égyptienne « Xceed ». Ce partenariat vise à promouvoir la migration professionnelle entre les deux pays. Il entre dans le cadre de la lutte contre le chômage et pour l’emploi des jeunes. Le processus, conduit par l’ANPE et par lequel ces jeunes bénéficiaires sont appelés aller exercer des fonctions en Egypte est arrivé à son terme, avec la finalisation des procédures administratives au Mali et en Egypte. Pour donner une visibilité à cette opération d’envergure, l’ANPE a organisé une cérémonie départ des bénéficiaires dans leur désormais, pays d’accueil. C’était ce jeudi 27 février 2020, au mémorial Modibo Keita.

La Société de Télécommunication égyptienne « Xceed » s’est engagée à faire parvenir à sa direction, les billets d’avion des travailleurs dudit contingent a expliqué le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock.

Aussi, l’ANPE dans son rôle de Service public d’emploi du Mali et dans sa stratégie de lutte contre le chômage, l’employabilité des jeunes et la gestion de la migration irrégulière, s’est engagée à contribuer par tous les moyens, à une meilleure inclusion sociale des jeunes maliens.

Et le directeur général de l’ANPE d’ajouter que l’un des axes majeurs de cette stratégie est de contribuer au renforcement de la coopération entre services d’emploi publics d’une part et entre institutions publiques et privées, d’autre part.

En conclusion Ibrahim Ag Nock, a demandé à son ministre de tutelle, Jean Claude Sidibé, d’être son porte-voix auprès de l’ensemble de ses collègues, pour saluer et remercier cette synergie d’actions quia prévalu tout au long de ce processus de recrutement de jeunes travailleurs maliens pour la Société Xceed.

De son côté le ministre Jean Claude Sidibé, dira que ce partenariat conclu entre le Service public d’emploi et la Société égyptienne de Télécommunication « Xceed », en vue de promouvoir la migration professionnelle entre les deux pays, est la suite logique dans l’évolution d’une coopération qui les lie.

« L’initiative de rechercher des ressources humaines qualifiées et compétentes au Mali par la Société « Xceed » a suivi le cheminement diplomatique normal » s’est félicité le chef de département, en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Et Me Jean Claude Sidibé d’informer qu’au sein de la société « Xceed », ils seront répartis en deux groupes de travail, respectivement chargés du Service à la clientèle (Call Center) et d’Appui technique, en ce qui concerne les informaticiens.

Aussi, il a espéré que « d’autres opérations du genre suivront très prochainement dans la durée du partenariat public-privé ».

Le président du Conseil d’administration de l’ANPE, Mamadou Sinsi Coulibaly a pris part à la cérémonie de départ du premier contingent constitué de 24 bénéficiaires à l’Aéroport Bamako Sénou, suivie de remise symbolique des visas à quelques bénéficiaires.

Diakalia M Dembélé

