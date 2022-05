Diazon, une nouvelle la filiale de la société IBI Groupe dont le PDG est Ibrahima Daiwara est spécialisée en agrobusiness et en agroforesterie. Diazon, nouvelle société, nouvelle ambition a pour crédo, produire ce que nous consommons et cela commence par la réalisation d’un champ expérimental d’une superficie de 4 hectares destiné exclusivement à la culture du melon et de la pastèque à Salla, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Bamako sur la route de Koulikoro.

Pour Dazin Keita, responsable du projet, trois hectares sont consacrés à la culture de la pastèque et un hectare pour le melon et le tout est fait par système goutte-à-goutte. Selon lui, cela permet de produire la pastèque en contre-saison et d’apporter notre contribution contre l’importation de la pastèque qui vient du Maroc.

Ce projet test de la société Diazon tend à s’élargir, selon les prévisions du promoteur dans plusieurs localités avec une vision plus ambitieuse avec une plus grande variété de produits.

Selon M. Keita, avec de l’eau, le système goutte-à-goutte et la terre, ‘’nous allons produire la pastèque de contre-saison pour montrer que c’est faisable au Mali. L’objectif de ce projet est de produire à grande échelle, les pastèques, les melons, les piments, les oranges entre autres’’.

48 jours près la semence, la société Diazon a commencé la toute première récole de melon sucré et pastèque. ‘’C’est par cette voie que nous pouvons aller vers la sécurité alimentaire’’, s’est réjoui M. Souleymane Guindo, après le résultat obtenu en 48 jours seulement. Quant au PDG du groupe Africable, Ismaila Sidibé, l’idée de Diazon de réaliser ce site est partie d’une visite de sa ferme à Sibi. Pour sa part, l’expert en agronomie, Amadou Sidibé, s’est dit fier de M. Diawara qui ne recule pas devant les difficultés.

Coup d’essai coup de maître, cela s’appelle un projet test concluant qui ouvre dore et déjà la voie des investissements plus importants. Selon le PDG, Ibrahima Diawara 10 000 hectares d’exploitation agricoles modernes seront réalisés par sa société Agrobusiness Diazon, filiale de IBI Groupe.

Le PDG, dans son allocution, s’est dit agréablement surpris du rendement obtenu par hectare de melon et de pastèque de notre filiale Diazon sur son site d’expérimentation de Salla sur la route de Koulikoro. ‘’Nous avons pu produire des melons d’une qualité exceptionnelle que nous avons mis sur le marché pratiquement à moitié prix comparé au melon importé. Nous assistons au Mali à l’importation massive de melon et de pastèque des pays du Maghreb à près de 4000 km et traversant des pays pour nous vendre des fruits constitués à près de 90 % d’eau. Ces produits viennent souvent des zones arides. Le Mali, par contre, est arrosé par deux grands fleuves d’Afrique à savoir le Niger et le Sénégal. Quel paradoxe. C’est là où je donne raison à Sheikh Mohammed de Dubaï quand il dit : «Les temps difficiles produisent les hommes forts». Nous nous sommes donnés comme objectif de faire du Mali un pays autosuffisant et exportateur de melon et de pastèque dans un avenir prochain”, a laissé entendre Ibrahima Diawara, PDG de société IBI Groupe.

Bréhima DIALLO

