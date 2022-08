La 11ème session ordinaire du conseil d’administration du Centre national de Promotion du Volontariat s’est tenue le 04 août 2022 dans la salle de réunion du Stade du 26 Mars sous la présidence de Mossa Ag Attaher, Ministre de la Jeunesse et des sports, Chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, non moins Président du conseil d’administration. Les administrateurs ont examiné le compte rendu des activités, validé l’état de mise en œuvre des recommandations de la 10ème session.

Pour le Président du conseil d’administration, cette 11ème session ordinaire du conseil d’administration du Centre national de promotion du volontariat (CNPV) intervient dans un contexte difficile marqué par des crises économiques et sécuritaires. Malgré ces crises dans le pays, a-t-il fait savoir, le CNPV a déployé sur l’ensemble du territoire national 750 volontaires contre 200 prévus, soit un taux de mobilisation de 375%. « Quelle performance, quand on sait que 100 volontaires sont pris en charge sur le budget national ! », a-t-il apprécié.

« VERT-Mali »

Le Directeur général du CNPV, Sékou Oumar Coulibaly, pour sa part, a félicité le président du conseil d’administration pour avoir accompagné le conseil d’administration du Centre national de promotion du volontariat pendant la crise budgétaire. En plus, il a annoncé la mise à la disposition des autorités de la Transition d’un document de projet dénommé « Volontaires Engagés pour la Réussite de la Transition, VERT-Mali ».

Le ministre Mossa Ag Attaher a saisi l’occasion pour inviter les jeunes et, les volontaires en particulier, à relayer auprès des concitoyens, la ferme volonté des plus hautes autorités à faire de l’engagement volontaire et citoyen de tous, le cheval de bataille pour la construction citoyenne du Mali Kura tant prôné pour nous tous.

Selon Mossa Ag Attaher, le volontariat est une expression de la citoyenneté qui vise la mobilisation sociale et la valorisation des compétences et des ressources humaines disponibles pour la réalisation des actions de développement. Il est aussi, pour les communautés locales, les personnes en difficulté, un rayon d’espérance qui perce les ténèbres de la solitude et qui encourage à vaincre la tentation de la violence et de l’égoïsme.

Pour rappel, le CNPV a été créé pour la promotion et la gestion du volontariat national, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale du volontariat, la valorisation de la création des associations de volontaires, la mise en œuvre de la stratégie de communication autour du volontariat, le développement de la coopération et du partenariat avec les organismes similaires publics ou privés nationaux et étrangers.

