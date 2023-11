3e anniversaire de décès de l’ancien président de la république : Lecture du coran et bénédictions pour le repos de l’âme d’ATT

Le 10 novembre 2023 marque le 3e anniversaire de la disparition du général Amadou Toumani Touré dit ATT, ancien président de la République. Pour commémorer cette date, les membres de la famille Touré ont organisé le vendredi 10 novembre, à leur domicile à l’ACI 2000, une séance de lecture du Saint Coran et de bénédictions pour l’âme du disparu.

Plusieurs personnalités politiques, religieuses, coutumières, les membres et amis proches de la famille du général Amadou Toumani Touré ont pris part à cette cérémonie de lecture du Coran afin de témoigner toute leur sympathie et leur compassion. La lecture du Coran était assurée par les disciples de l’imam de Koulouba. Après la lecture, les imams de Koulouba, d’Hamdallaye et Mopti ont formé des bénédictions pour le repos éternel l’âme du disparu, ainsi l’âme de tous les musulmans.

Amadou Koïta, ancien ministre : “Durant ses dix ans au pouvoir, ATT a toujours prôné la paix”

“Il y a trois ans, le Soldat de la démocratie, le bâtisseur, celui qui a su unir les Maliens autour de l’essentiel, celui qui a apporté sa petite pierre dans tous les domaines partait. C’est ce grand homme que nous célébrons aujourd’hui. Il s’agit de feu le général Amadou Toumani Touré. Qu’Allah le Tout-Puissant ait pitié de son âme. Je suis persuadé que la mort n’emportera pas de victoire sur la vertu que cet homme a incarnée. Nous ne sommes là aujourd’hui pas seulement se retrouver autour de l’homme, mais des valeurs qu’il avait toujours incarnées, qui sont des valeurs d’intégrité morale, de rigueur, d’amour du travail bien fait, de patriotisme, d’engagement et de courage. J’ai eu la chance d’être le président de la jeunesse du Mouvement citoyen, qui était dédié à soutenir les actions de ce grand homme. Aujourd’hui, nous prions pour que son âme puisse reposer en paix et nous prions également pour la paix dans notre pays, la stabilité, la cohésion et surtout pour la réconciliation. Durant ses dix ans au pouvoir, Amadou Toumani Touré a toujours prôné la paix. En plus de cela, lors des événements de 1991, il a évité un bain de sang pour un Mali stable et réconcilié. Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à ce grand fils du Mali et d’Afrique”.

Moussa Ballo, ami de la famille Touré : “Amadou Toumani Touré était très amoureux du Mali”

“Aujourd’hui, j’ai du mal à parler de feu le général Amadou Toumani Touré parce que je l’ai côtoyé de très près surtout lorsqu’il n’avait aucune responsabilité après le pouvoir. Après des longues heures d’échanges avec lui, j’ai constaté qu’il était très amoureux du Mali. Voilà un homme qui aimait toutes les personnes sans distinction aucune. Il voulait avoir une meilleure relation avec tout le monde. En plus de cela, il aimait rendre tout le monde heureux même s’il avait de la charge psychologique. Feu Général ATT était un homme pour lequel l’argent ne compte pas. Vous savez, je vous confirme qu’ATT a fait des choix difficiles à un moment de l’histoire récente du Mali qui ont évité au Mali de chavirer. Il était prêt à mourir que de laisser le Mali dans une aventure sans issue. Feu Général ATT n’avait pas de problème de santé, mais à cause du Mali, il y a eu un problème de cœur qui finira par l’emporter”.

Boubacar Simpara, assistant du chef de protocole du président de la République : “Feu Général ATT était un homme excellent”

“Feu Général Amadou Toumani Touré était un homme excellent avec qui j’ai beaucoup appris. C’était un homme ouvert qui a tout fait pour nous et pour le Mali. Depuis qu’il a pris le pouvoir en 2002, nous étions toujours sur des chantiers sans repos. Il y a eu des jours lorsque nous sortions avec lui à 9 heures, nous retournions jusqu’à 22 heures. Il était au service du pays et il a toujours pensé au pays et à ses intérêts. Nous prions pour le repos éternel de son âme”.

Djénéba Seck, artiste musicienne : “Sous son règne, il s’est beaucoup investi afin que les Maliens puissent vivre dans la paix”

“Avant de parler, je rends grâce à Allah, Qui nous a permis de voir ce jour. Ensuite, nous sommes ici pour la lecture du Saint Coran pour Feu Général Amadou Toumani Touré qui nous a quittés il y a trois ans. Nous prions que cette lecture du Coran soit une bénédiction pour lui dans sa tombe. Feu Général ATT était un homme de paix et de dialogue, sous son règne, il s’est beaucoup investi afin que les Maliens puissent vivre dans la paix. Aujourd’hui, tous ses proches sont ici pour soutenir sa famille. Cela démontre qu’il était un patriote qui a tout donné pour son pays”.

Issiaka Tamboura, journaliste : “Durant son règne, ATT nous a légué des valeurs démocratiques”

“Je retiens de Feu Général Amadou Toumani Touré, l’image d’un bâtisseur qui avait toujours eu une vision lorsqu’il était président. D’ailleurs, sa vision continue encore d’être concrétisée sur le terrain. Tout ce qu’ATT a fait est encore visible au Mali, c’est-à-dire les grandes infrastructures routières et autres. Après la dictature en 1991, c’est ATT qui a promulgué la première constitution de l’ère démocratique. Durant son règne, il nous a légué des valeurs démocratiques. Il était un homme de vision, de paix et très engagé dans la résolution et le développement de son pays, le Mali”.

Mamadou Bakary Sidibé, ancien député : “ATT était très humble”

“Feu Général Amadou Toumani Touré fut un père pour moi et ses enfants sont mes amis. Je retiens de ce grand monsieur son humilité que j’ai beaucoup appréciée. Malgré son statut du président de la République et Général de l’armée, il était très humble. Il écoutait et recevait même les cultivateurs, les maçons. En plus de cela, il était un patriote engagé pour la cause du Mali.

Il a consacré sa vie pour le développement du Mali. Vous savez, feu Général ATT avait plusieurs qualités”.

Mme Diarra Kady Barry, présidente de l’AMPTT : “ATT était un humaniste et un grand acteur dans le processus d’intégration sociale des personnes handicapées”

“Cet homme a été pour moi un père, un frère, un humaniste et un grand acteur dans le processus d’intégration sociale des personnes handicapées et particulièrement les personnes de petite taille cela sur tous les plans. Il était un grand officier qui a toujours œuvré pour la paix grâce à son courage, son sens élevé d’humanisme”.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :