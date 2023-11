La 6ème édition de la journée du Comité syndical de la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM), a été célébrée le jeudi 2 novembre 2023 à l’hôtel Radisson Collection sous le thème «L’unité d’action syndicale pour une prescription rationnelle et une bonne gestion des feuilles de soins ».

Le Secrétaire général du Ministère de la Santé et du Développement social, le Dr Abdoulaye Guindo a présidé la cérémonie inaugurale de cette journée, il était accompagné du directeur général de la CANAM, le Médecin général de Brigade, Boubacar Dembélé, du Secrétaire général du Comité Syndical de la CANAM, Tiécoura Doumbia.

Depuis 6 ans, “La Journée de la CANAM’” organisée par le Comité syndical en partenariat avec la direction vise à sensibiliser et informer les participants sur les avantages de la prescription rationnelle et de la bonne gestion des feuilles de soins pour la pérennité du régime. Selon le SG du Comité syndical de la CANAM, l’institution de ladite journée permet également de renforcer les relations de collaboration entre la CANAM, les OGD, les syndicats de la Santé et les prestataires de soins de santé.

La journée de la CANAM se veut donc être un cadre d’échange, de dialogue entre les acteurs impliqués sur l’actualité et les préoccupations de l’heure. Comme l’illustre le thème de la présente édition, qui selon, M. Tiécoura Doumbia n’est pas fortuit. Selon ses explications, partant des constats de dysfonctionnements relevés au niveau des prescriptions irrationnelles des médicaments qui mettent en souffrance les charges de l’AMO, le présent thème a été choisi pour en appeler à une synergie d’actions des acteurs impliqués pour sensibiliser et informer l’ensemble des intervenants dans la mise en œuvre de l’ AMO sur la prescription rationnelle et la bonne gestion des feuilles de soins en vue de garantir la pérennité du régime.

Le directeur général de la CANAM, le Médecin général de Brigade, Boubacar Dembélé, a son tour à souligner la pertinence de la tenue de la journée de la CANAM. Pour lui, elle est opportune pour le renforcement du dialogue social et de la collaboration au sein de la structure. Poursuivant, le D-G de la CANAM, a félicité le Comité syndical pour ses réalisations au cours du mandat écoulé. Il s’agit de la révision de l’Accord d’établissement ; la vente conventionnaire des travailleurs de la CANAM ; l’organisation de consultations ophtalmologiques gratuites ; la participation de l’’équipe de la CANAM à la coupe corporative UNTM. Outre cela, le Médecin général de Brigade, Boubacar Dembélé, a tenu surtout à féliciter l’ensemble du personnel pour l’acquisition du nouveau bâtiment ainsi que la consécration de la CANAM qui depuis le 27 octobre 2023 est certifiée ISO 9001 version 2015 en reconnaissance de la bonne qualité de son système de management. Il n’a d’ailleurs pas manqué d’assurer de son accompagnement pour les carrières des travailleurs.

Pour sa part, le Secrétaire général du ministère de la santé et du développement social, a salué les efforts de la direction et l’ensemble des employés pour la qualité du service offert aux populations. Et revenant sur l’importante place qu’occupe la CANAM dans le système de santé du Mali, il a demandé l’implication de tous pour la réussite du changement au régime d’assurance maladie universelle « RAMU ».

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

