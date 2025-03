Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la Femme, le 8 mars, couplée au mois béni de ramadan, l’Amicale des Femmes Solidaires de la CANAM a décidé́ de venir au secours de trois catégories de personnes vulnérables que sont les veuves, les personnes vivant avec un handicap et les indigents par une donation de 1000 kits de vivres composés de riz, de sucre, de lait, du thé et d’huile. La cérémonie présidée par le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURÉ, qui avait à ses côtés, les directeurs nationaux et généraux relevant du département de la Santé et du Développement Social.

Pour la vice-présidente de l’Amicale des Femmes Solidaires de la CANAM, Mme Ténin DIALLO, à travers cette œuvre humanitaire, « nous avons une fois de plus réaffirmé́ notre engagement à œuvrer pour une CANAM solidaire avec les couches vulnérables, une CANAM tout simplement au service des maliens ».

En plus de ce geste en faveur des trois catégories choisies, les femmes de la CANAM vont également offrir des repas chauds aux malades et à leurs accompagnateurs dans les hôpitaux Gabriel TOURÉ, Kati, hôpital du Mali et l’hôpital du district de la commune 4.

Par ailleurs, les femmes de la CANAM saisissent cette occasion pour réaffirmer leur engagement à lutter contre la fraude sous toutes ses formes qui menace la pérennité́ de l’AMO.

Au nom des bénéficiaires, monsieur Dramane DEMBÉLÉ, a salué́ la solidarité́, l’esprit de partage et d’entre- aide pour qui connait son sens durant ce mois béni de ramadan. Occasion de saluer la clairvoyance du ministre Assa Badiallo TOURÉ à travers la CANAM et l’ANAM.

Cette donation selon le médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, cadre parfaitement avec la volonté́ de solidarité́ et de partage des autorités de la transition. A cet effet, la donation traduit le vœu des femmes de la CANAM de faire avancer la cause des personnes vulnérables et de contribuer activement à la consolidation du système de solidarité́ au Mali. Elle a ainsi exhorté les femmes à plus d’efforts et de cohésion. « Continuez à être cette force motrice qui impulse le changement et inspire les générations futures » leur a t- elle prodigué.

Réseau de Communication du MSDS.

Commentaires via Facebook :