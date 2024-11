Abrogation du décret de Choguel Maiga : les videomans lâchés en plein vol

Au bout d’un week-end mouvementé, le PM de la rectification est finalement tombé de son piédestal gouvernemental en même temps que ses nombreux relais médiatiques favoris : les accros partisans du direct.

Depuis sa nomination, en juin 2021, le désormais en-chef du gouvernement dispose de plusieurs créneaux de communication. Le plus régulier est celui des fameux ” videoman”, qui avait pignon sur rue, quoique sans reconnaissance par la faîtière des médias en ligne.

Ces bras séculiers de la Primature ont toujours été au cœur de la polémique, à travers des productions fourre-tout où tout passe : des informations secrètes à l’intoxication, en passant les injures et atteintes abruptes à la vie privée ou encore aux incitations à la crise diplomatique entre pays voisins. Ces ” videomans” étaient pour certains rémunérés par la team de l’ex Premier Ministre et se sont illustrés par un étrange mutisme depuis que le vent a tourné à son détriment, au lendemain de la clarification. À l’exception notoire du taximan des USA, seul à avoir pris position quand la scission entre le choguelisme et les «moneh boh den» prenait forme. Va-t-on en définitive débuter 2025 sans une sur-médiatisation du PM dans un contexte à priori préélectoral ? La question se justifie par le profil que garde l’essentiel d’entre eux, avec pour certains des avances à peine voilées aux 6 nouveaux Généraux pour ne pas se retrouver dans le mauvais camp. Il convient de signaler aussi que la fin était annoncée depuis les vacances d’été, avec le déclenchement d’une grève sur fond d’arriérés de salaires non soldés. Des espèces sonnantes et trébuchantes devant provenir des fonds spéciaux de la Primature qui vont probablement encore tarir avec l’avènement d’un nouveau maître des lieux. En tout cas, durant l’intérim de 2022, le Général Abdoulaye Maiga s’était montré impitoyable avec les relais prises de CKM, dont certains occupaient les lieux sans raison valable et sans statut régulier d’agent. Son retour ne peut être en définitive qu’une mauvaise nouvelle pour eux qui devront revoir leur copie dans ce jeu de dupes favorisé par le culte de la personnalité.

I.KEÏTA

Commentaires via Facebook :