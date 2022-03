Une conférence de presse a été organisée par le Collectif des victimes pour informer l’opinion nationale et internationale sur le cas des exactions qu’ils ont subies de la part d’un groupe des chasseurs dirigé par Sinè Dembélé dans les communes de Toridagako et Sirifilaboundi dans le cercle de Niono. Au cours de cette conférence de presse l’ensemble des intervenants ont fait des témoignages sur le cas des exactions commises par les milices de Sinè Dembélé basé à B3 un village situé dans le cercle de Niono.

A leur tour, un groupuscule des chasseurs (Dozo) dirigé par Sinè Dembélé, avec l’aide d’un certain Alpha Djénépo, a tenu le 22 mars dernier une conférence de presse essayer de démentir ce qui est reproché au chasseur Sinè Dembélé et sa bande. Lors de cette conférence de presse au lieu de chercher à prouver le contraire et d’apporter des arguments, il s’est plutôt attaqué et accusé à tort et à raison l’honorable El hadj Diadié Bah, membre du CNT et Amadou Araba Doumbia d’être en complicité avec les djihadistes dans le cercle.

En réaction à ces accusations non fondé, Amadou Araba Doumbia a animé le samedi 26 Mars dernier dans son bureau sis à la Cité BMS de Sirakoro, une conférence de presse pour éclairer la lanterne de l’opinion nationale et internationale par rapport aux propos accusateurs tenus par certains chasseurs en complicité avec Alpha Djénépo à son égard et celui de l’honorable El hadj Diadié Bah. « Nous avions eu à dénoncer et nous n’arrêterons plus de dénoncer les exactions commises par certains chasseurs avec à leur tête Sinè Dembélé, sur les paisibles populations dans les communes de Toridagako et Sirifilaboundi dans le cercle de Niono », a déclaré Amadou Araba Doumbia. Selon lui, « nous sommes dans un Etat de droit, qui a des pouvoirs régaliens, la sécurité du pays, des personnes et leurs biens sont assurées par les FAMa et elle ne peut être sous-traitée ». « L’histoire des milices où des chasseurs est venue à un moment où notre armée était absente dans certaines localités dans le cercle de Niono. Mais, aujourd’hui, nous avons une armée qui est en train de monter en puissance, en train de redonner l’espoir à la population, on doit vraiment lui laisser le terrain libre, Ces milices (Dozo) doivent déposer les armes, afin de faciliter le travail à nos vaillants soldats », a-t-il déclaré. Avant d’inviter des gens à arrêter, avec leur jeu politicien, de manipuler les chasseurs pour les amener à se mettre en rébellions contre notre Etat.

C’est le cas de sieur Alpha Djénépo, d’après Amadou Araba Doumbia, c’est lui qui est en train de manipuler ces chasseurs en sa faveur dans cette affaire. « Nous avons vu que ce dernier a invité la politique dedans, il a mis ses intérêts personnels dedans. Il était alors de notre devoir de rompre le silence en démentant ces propos diffamatoires pour l’intérêt de notre pays », a-t-il expliqué.

Accusé l’honorable El hadj Diadié Bah d’être en complicité avec les djihadistes à Niono. Qui veut salir l’image de ce représentant national au CNT? Cette accusation, non fondée, est un montage imaginaire d’un homme connu par tous dans le cercle de Niono, voire au-delà par son mauvais comportement qui n’hésite pas une seconde à mentir sur des bonnes personnes, une fois qu’il n’arrive pas à les escroquer, il s’agit de Alpha Djénépo.

Ce dernier, regrette Amadou Araba Doumbia entraine certains chasseurs dans sa campagne de dénigrement contre la personne de l’honorable Diadié Bah, un homme de paix et tolérance. « Alpha Djénépo est venu me voir dans mon bureau. C’était pour des fins électorales. Et lorsqu’il m’a exposé son plan, je lui ai dit de ne pas procéder à sa mise en œuvre, parce que cela peut entrainer Niono dans un autre problème plus sérieux qu’un simple jeu politique. Son plan consistait à traiter Diadié Bah de terroriste et à faire tout pour qu’il ne soit plus aimé à Niono. Dans cette campagne, il compte impliquer d’autres personnes dans ce conflit inutile qui n’apporte rien à Niono », a-t-il révélé.

« Au moment où on parle des problèmes de sécurité nationale, des hommes sont en train de mourir, des gens sont en train de perdre leurs biens, Alpha s’invite dans des plateaux avec son problème personnel tout en essayant de ternir l’image de l’honorable El hadj Diadié Bah, parce qu’il à des griefs contre lui», a-t-il regretté.

AMTouré

