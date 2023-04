Action humanitaire à Kolokani : Un projet de soutien à 5295 femmes en situation de handicap

Plus de 10 380 personnes dont 5295 femmes en situation de handicap vont bénéficier du projet “Plaidoyer pour l’adoption des facilités d’accès des communautés vulnérables aux énergies renouvelables“ dans le cercle de Kolokani. Le coût total du projet est estimé à plus 78,4 millions de nos francs.

La salle de formation de l’ONG CAR.D (Carrefour Développement) antenne de Kolokani située au Quartier administratif, a abrité le vendredi 31 mars 2023, le lancement du projet “Plaidoyer pour l’adoption des facilités d’accès des communautés vulnérables aux énergies renouvelables” dans la région de Koulikoro (cercles de Kolokani et de Banamba). La cérémonie d’ouverture était présidée par le 2e adjoint au préfet Adama Zanga Traoré, assisté par le 3e adjoint au maire, Fousseyni Bathily, et Sidiki Dembélé, chef de file du Consortium Espoir.

La zone d’intervention du projet s’étend aux cercles de Kolokani et de Banamba. Selon les explications du responsable du projet, l’objectif est de renforcer l’utilisation des énergies renouvelables à des fins de cuisson, d’éclairage, de sources d’électricité pour d’autres commodités de production agricole et artisanale, de transformation des produits agro-alimentaires pour le bien-être, économique et socio-culturel des populations des deux cercles.

Dans le cercle de Kolokani, 10 383 personnes seront concernées dont 5295 femmes en situation de handicap vont bénéficier de ce projet estimé à plus 78,4 millions de F CFA. La durée du projet est de 24 mois.

Vu l’importance du projet, les autorités administratives et communales du cercle n’ont pas manqué d’exprimer leur sentiment de satisfaction et ont souhaité la bienvenue au projet dans le Bélédougou.

Abou Safouné Diarra

(Stagiaire)

KOLOKANI

Atelier d’orientation des autorités par l’ONG AMCP-SP/Alima

Sur financement de l’Unicef, l’ONG AMCP-SP/Alima a organisé un atelier d’orientation des autorités du cercle de Kolokani sur l’approche “Health Surge“ le vendredi 31 mars à l’hôtel Touramakan.

La salle de conférence de l’hôtel Touramakan de Kolokani a reçu plusieurs personnalités administratives, politiques et socio-sanitaires du cercle, le vendredi 31 mars dernier. C’était dans le cadre de l’atelier d’orientation des autorités du dit cercle sur l’approche “Health Surge” dans le district sanitaire de Kolokani par l’ONG AMPCP-SP/Alima (Alliance médicale contre le paludisme/Santé population) sous la présidence de Mme Diassana Fatou Daou 1re adjointe au préfet.

Les sous-préfets de Massantola, Nonssombougou et Didiéni, des élus communaux, du représentant du conseil de cercle, les directeurs des services techniques, les présidents des Asaco et de la presse étaient présents.

A l’ouverture, l’adjointe au préfet a salué les participants en ce terme : “Votre présence massive dénote de tout l’intérêt que vous accordez à la santé et au bien-être de la population de Kolokani“, avant de situer la journée dans son contexte général : “Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une orientation des autorités administratives, politiques et socio-sanitaires sur l’approche Healt Surge dans le district sanitaire de Kolokani organisé par l’ONG AMCP-SP/Alima“.

A travers cet atelier, plusieurs objectifs spécifiques sont visés par l’ONG AMCP-SP/Alima dans le district sanitaire de Kolokani. Il s’agit notamment d’expliquer en quoi consiste l’approche “Healt Surge”, présenter l’approche “Healt Surge”, comprendre la manière dont elle s’inscrit et ce qui doit être mis en œuvre dans les CS Com et dans les CS Réf, connaitre les manières d’évaluation de capacités des CS Com et mener des actions pour corriger les lacunes, comprendre l’élaboration d’un plan de gestion de risques et des situations d’urgence en situant les rôles et les responsabilités à chaque niveau, c’est-à-dire niveau communautaire, district, régional et national, d’expliquer la participation et l’engagement communautaire dans la gestion des risques sanitaires.

L’ajointe au préfet a remercié l’ONG AMCP-SP/Alima et tout le personnel de la santé pour ces actions de développement qu’elle attend mener dans le cercle de Kolokani pour le bonheur de la population. “On ne saura parler de développement durable dans un pays sans la santé de sa population“. Sur ces propos que les activités relatives à l’approche “Healt Surge” dans le cercle de Kolokani ont été définitivement déclarées ouvertes, a ajouté Mme Daou.

Abou Safouné Diarra

(Stagiaire)

