Dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution et de son adoption par le peuple malien, le Forum de concertations des Cadres et Notabilités des régions du Nord et du Centre a organisé, le jeudi 18 mai, une lecture du saint Coran au Mémorial Modibo Kéïta. C’était sous l’égide de son président, Issa Arsina Cissé.

Au Mali, le Forum de concertations des Cadres et Notabilités des régions du Nord et du Centre marque son adhésion au projet de la nouvelle Constitution. C’est dans ce cadre qu’il a non seulement décidé d’accompagner l’initiative mais aussi d’appeler à voter ‘’OUI’’ lors du référendum prévu pour le 18 juin. Pour ce faire, il a organisé une lecture du saint Coran qui a réuni plusieurs ressortissants des régions de Tombouctou, Gao, Mopti et bien d’autres.

Il s’agit dans un premier temps « de faire des bénédictions pour la réussite de la Transition et ensuite magnifier le soutien du Forum de concertations des Cadres et Notabilités des régions du Nord et du Centre au processus référendaire pour son aboutissement total ». C’est ce qu’a indiqué son président, Issa Arsina Cissé.

A l’en croire, le projet de constitution en débat, porte en lui les germes d’un Mali nouveau, un Mali Kura dans lequel tous les fils et filles se retrouvent et vivent en harmonie. « C’est la raison pour laquelle nous avons décidé non seulement d’accompagner l’initiative mais aussi d’appeler à voter ‘’OUI’’ pour son adoption », a fait savoir le président Cissé.

En vue de son appropriation par l’ensemble du peuple malien, il a annoncé que le Forum de concertations des Cadres et Notabilités des régions du Nord et du Centre va participer activement à la vulgarisation du contenu du document. Le président Cissé a profité de l’occasion pour saluer les efforts incommensurables des autorités de la transition de doter l’armée de moyens adéquats. « Les résultats de ces efforts sont visibles et palpables sur le terrain. Nous les encourageons à continuer sur cette lancée pour venir à bout de l’hydre terroriste afin que nos contrées retrouvent leur quiétude d’antan », a souhaité le président Cissé.

A noter que les autorités maliennes se sont engagées dans une vaste réforme afin de parvenir à un retour rapide à l’ordre constitutionnelle après le double coup d’Etat de 2020 et 2021.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

