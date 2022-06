La délégation américaine conduite par le Vice-ministre du Commerce, Don Graves, était à l’honneur lors du Forum Africa CEO qui vient de se tenir à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 13 au 14 juin. Ce grand rendez-vous a tenu toutes ses promesses avec plus de 1 000 participants venus de différents horizons. L’occasion était bonne pour les dirigeants du groupe américain d’investissements et de financement de projets d’infrastructure, ABD Group de notre compatriote Mohamed Kéïta et son associé John Nevergole, de passer en revue leurs projets au Sénégal (deux ponts de Ziguinchor et de Tabor).

Tant attendu, Sofitel Ivoire d’Abidjan vient d’accueillir, du 13 au 14 juin, l’Africa CEO Forum considéré comme le plus grand rassemblement du secteur privé africain. Cela après deux années manquées pour cause de la pandémie de Covid19. L’édition 2022 de l’Africa CEO Forum, regroupant les leaders africains, les patrons d’entreprises, les plus grandes institutions financières mondiales, a été un véritable succès au regard de la participation de qualité de plusieurs présidents africains. Il a été question, durant deux jours, de souveraineté économique de l’Afrique et de discuter de la transition énergétique et des opportunités historiques que ce défi mondial offre au continent riche en matières premières indispensables à la production d’énergies propres. Il s’agissait donc de mettre en place des stratégies pouvant raviver durablement la croissance africaine.

En marge des travaux du Forum, les dirigeants du groupe américain d’investissements et de financement de projets d’infrastructure ABD Group, Mohamed Kéïta et son associé John Nevergole, ont été reçus en audience par le président sénégalais, Macky Sall, pour la revue des projets des deux ponts qu’ils doivent réaliser, notamment à Ziguinchor et Tabor.

Il faut ajouter que le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a bien voulu honorer la délégation américaine d’un dîner spécial dans sa résidence privée à la Riviera, dîner au cours duquel les deux parties ont marqué leur volonté forte pour le renforcement de la coopération bilatérale au plan économique et commercial.

Rappelons que la société américaine ABD Group est un acteur majeur dans le financement des projets d’infrastructures économiques et sociales en Afrique et dispose déjà en Côte d’Ivoire d’importants projets d’infrastructures, par exemple 62 hôpitaux régionaux, des plateformes logistiques et industrielles, des stations d’épuration et de traitement d’eaux usées, des programmes de routes et d’universités.

Notons que l’édition 2022 marque les 10 ans de ce grand rendez-vous, le plus important du secteur privé africain.

El Hadj A.B. HAIDARA

