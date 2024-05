Dans le but de maîtriser davantage les dépenses de prestations et améliorer l’offre de service aux assurés, le Directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) vient de lancer successivement deux chantiers majeurs s’inscrivant dans le cadre de la modernisation de la CMSS.

Il s’agit de : l’étude sur la digitalisation des paiements soutenue par la Banque mondiale à travers le Projet de promotion de l’accès au financement, de l’entreprenariat et de l’emploi au Mali (PAFEEM); l’informatisation des caisses qui assurent le paiement des pensions inferieures à 50 000 Fcfa des structures centrales et déconcentrées (Directions générales, régionales et agences locales).

La digitalisation des paiements facilitera l’accès des services aux usagers et permettra de sécuriser le paiement en évitant le maniement de la liquidité et minimise les risques de déperditions financières.

L’automatisation des caisses s’opère dans le but d’informatiser l’ensemble du réseau des caisses de la CMSS pour rendre plus sûrs et plus sécurisés les encaissements et les paiements. Il faut noter que le montant des pensions de moins de 50 000 s’élève annuellement à plus de 4 milliards de francs CFA.

Cette informatisation apportera une meilleure qualité de service rendu aux assurés. Elle permettra également d’imprimer plus de transparence et de visibilité à la gestion des caisses de la CMSS.

Le lancement de ces deux chantiers, selon le Directeur général Ichaka Koné, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue de la gouvernance et de l’offre de services aux assurés.

Moulaye Hassane HAIDARA/CCOM/CMSS

