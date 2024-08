Le bureau de l’Amicale des Anciens Étudiants de Dakar ( AESD) a tenu sa 6ème Assemblée générale, le samedi 26 juillet 2024, au Musée national. Au terme de cette rencontre un nouveau bureau composé d’une vingtaine membre a été mis en place pour conduire les destins de l’association.

Le nouveau bureau est conduit par le president sortant Mamadou Diadie Sankaré. Outre la mise en place du bureau, l’AESD a mis à profit cette Assemblée pour plancher sur un certain nombre de sujets : l’adoption et la validation du plan stratégique 2024-2025 ; l’adoption de nouveau statut et règlement intérieur en fonction du plan stratégique ; la presentation et l’adoption rapport financier, et adoption du document sur la vision de l’Amicale.

L’Amicale des anciens étudiants et stagiaires de Dakar (AESD) est une association à but non lucrative composée d’hommes et de femmes (avocats, économistes, journalistes…) qui sont en activités dans les rouages de l’Etat malien et qui servent le pays avec abnégation et beaucoup de responsabilités. L’Amicale ambitionne de regrouper tous les anciens étudiants et stagiaires maliens qui sont passés par Dakar pour leurs études depuis un certain nombre de génération. Elle aspire également de constituer une force de contribution positive et de maintenir le contact entre les anciens étudiants et scolaires de Dakar, ainsi que de contribuer à rapprocher davantage les peuples de nos deux pays.

Le president Mamadou dit Diadié Sangaré a indiqué que l’Amicale des anciens étudiants et stagiaires de Dakar a été créée le 2 avril 2005 et s’est fixée comme objectif de favoriser et de renforcer les relations d’amitié et d’entraide entre ses membres. Autres objectifs ? L’AESD ambitionne d’apporter une contribution signification à l’intégration africaine sur tous ses aspects et singulièrement entre le Mali et le Sénégal ; de travailler à la création d’un réseau africain des anciens étudiants et stagiaires au Sénégal : « Faut-il rappeler que les universités et les grandes écoles sénégalaises, une longue tradition de formation des cadres maliens… Diversité des institutions de formations, diversité de profil : économistes, juristes, médecins, pharmaciens, journalistes, assistants sociaux, éducateurs spécialisés etc. dans de nombreux branches, hommes et femmes de lettre».

Sangaré de préciser également que «l’AESD a été créée pour permettre à tous ces cadres de se retrouver, de garder le lien entre les générations, de réfléchir ensemble à des questions sur le progrès et le développement de notre pays…».

La réunion a pris fin sur une note de satisfaction du nouveau Président (réelu) et de l’ensemble des participants. Les échanges francs, directs et constructifs autour du document sur la vision de l’Amicale, du reste très apprécié, ont permis d’émettre d’excellentes idées dans le sens du renforcement de l’Amicale. C’est dans cette dynamique qu’ il a été décidé de mettre en place une équipe restreinte autour de Diadié Sangaré.

Mohamed Sylla

Commentaires via Facebook :