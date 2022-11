Le coup d’envoi du Mémorial ATT de football sera donné demain samedi 19 novembre prochain entre des centres de formation de la commune urbaine de Mopti. A travers cette initiative, il s’agit de commémorer le 2e anniversaire de décès d’Amadou Toumani Touré, le “Soldat de la démocratie” malienne.

Cela fait 2 ans que le président Amadou Toumani Touré est décédé à la suite d’une maladie en Turquie. Sa région natale, Mopti, se souvient encore de l’homme qui a marqué de nombreuses générations. En sa mémoire, une compétition de football entre des jeunes de la Commune urbaine sera organisée. C’est une initiative du Mémorial ATT et sera placée sous le parrainage de Mme Touré Lobo Traoré, son épouse.

L’événement, qui sera placé sous la coprésidence du maire de la Commune urbaine de Mopti et du gouverneur de la région, s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités prévues pour la commémoration du 2e anniversaire du décès du “Soldat de la démocratie”.

Il s’agit, à travers ce tournoi de football de développer un nouveau concept en ciblant exclusivement les cadets des centres de formation de la Commune urbaine de Mopti. Selon le comité d’organisation du Mémorial ATT, cette compétition pour les prochaines éditions sera élargie à d’autres capitales régionales ainsi qu’au district de Bamako. L’objectif de l’initiative, en plus de rendre hommage à Amadou Toumani Touré, vise à rassembler la jeunesse, cultiver l’excellence et surtout de favoriser la détection de jeunes talents.

En effet, par une telle initiative de nombreux jeunes s’illustrent par leur talent et savoir-faire. Et aussi de promouvoir l’esprit de compétitivité toujours prôné par le défunt président. Ce tournoi sera également l’occasion de saluer et de rendre hommage à Mamoutou Kané dit Mourlé pour ses prouesses à la tête de la sélection nationale des juniors.

Egalement natif de la région de Mopti, l’ancien gardien de but du Stade malien et des Aigles du Mali a permis de hisser les Aigles juniors sur le toit de l’Afrique en 2019 Niamey au Niger. A travers le sport, le Soudou Baba exprime sa reconnaissance et sa fierté à Mourlé. La finale de tournoi de reconnaissance et d’hommage est programmée au 10 décembre 2022 et se jouera sur le terrain scolaire de Gangal.

En marge de cette compétition, le comité national d’organisation entend faire parler son cœur en remettant à la marraine de Mme Touré Lobo Traoré, présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance, des kits scolaires au profit des élèves méritants de l’Académie d’enseignement et du matériel d’assainissement à un chef de quartier qui sera désigné par le maire de la Commune urbaine de Mopti.

Déjà à Bamako, la Fondation ATT a accompagné des écoles de la Commune IV par des fournitures scolaires et des associations pour plusieurs millions de F CFA.

Kassoum Théra avec la commission d’organisation

