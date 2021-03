Appui conjoint de Qatar Charity et ONU-Femmes, un financement de 200 millions pour l’autonomisation des femmes et filles en zones rurales

Qatar Charity en partenariat avec Onu-Femmes, finance 26 projets d’AGR d’un coût total de 200 millions de FCFA pour des organisations féminines du Mali dans les zones rurales. La remise officielle a été effectuée par le ministre de la femme, de l’enfant et de la famille Boiré Bintou Founé Samaké le 9 mars 2021 à la Maison de la femme rive gauche.

Cet appui conjoint de Qatar Charity et ONU-Femmes vise à améliorer les conditions de vie des communautés des zones rurales et semi-urbaines, a fait savoir Saïd Zoulgamy le directeur pays de Qatar Charity. Les kits au nombre de 26 sont composés de 3 centres de couture ; 3 unités d’embouche bovine de 10 têtes ; 4 unités moutons composées de 6 moutons chacune ; une unité mixte vache laitière et moutons composées de 10 têtes ; 10 jardins potagers ; une unité de tissage ; 3 unités de savonneries électrique ; une unité de pisciculture. Le financement des 26 projets est estimé à 200 millions.

En réceptionnant la donation, le ministre en charge du portefeuille de la femme, après avoir exprimé sa joie et reconnaissance aux partenaires pour leur soutien, Mme Boiré Bintou Founé Samaké affirme que la mise en œuvre de ces projets va contribuer à l’augmentation des revenus des femmes et des filles bénéficiaires ainsi qu’à l’amélioration de leur condition de vie. Le Conseil national de la jeunesse n’ a pas voulu rester en marge dans cet élan en faveur de promotion féminine, aussi il s’est engagé à parrainer une des apprenantes en coupe et couture en lui offrant une machine à coudre avec accessoires et en prenant en charge 6 mois de location de son atelier. La cérémonie s’est soldée sur une remise d’attestations.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

