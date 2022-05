Comme son nom l’indique, l’Association mondiale des services d’emploi publics (AMSEP) est le regroupement de 83 États à travers leurs services d’emploi publics (SPE) régis par la Convention n⁰88 de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Elle vise principalement à renforcer les échanges et les partages d’expériences et de bonnes pratiques entre les SPE membres ; à améliorer la gouvernance du marché du travail par des propositions aux acteurs et décideurs du marché du travail ; à renforcer le partenariat et la coopération entre SPE membres ainsi qu’avec d’autres acteurs et partenaires du marché du travail ; à renforcer les connaissances et les capacités de ses membres en vue d’un accomplissement efficace et efficient de leurs missions de SPE.

L’AMSEP a été créée en 1988. Elle est composée des SPE de pays répartis sur 5 zones géographiques appelées Régions et qui sont : l’Afrique, l’Asie-Pacifique, les Amériques, l’Europe et le Moyen Orient et Pays Arabes (MOPA). Chaque Région dispose d’un Vice-président qui y coordonne les activités et rend compte au CA et à l’AG.

Son instance d’orientation est l’assemblée générale tandis que le Conseil d’administration est celle de décision entre deux Congrès.

Le Congrès Mondial se tient tous les 3 ans sur l’ordre du jour préparé et soumis par le CA, qui est lui-même préparé par le Comité Exécutif une réunion qui regroupe le président, les vice-présidents et le Trésorier.

Le budget de l’association émane généralement des cotisations annuelles de ses membres. D’autres organisations et organismes peuvent contribuer à travers des financements ponctuels à des activités et programmes (OIT et autres).

L’AMSEP est présidé actuellement par le Directeur Général de l’ANAPEC du Maroc dont le mandat vient d’ailleurs d’être renouvelé lors du 12ème Congrès Mondial tenu à Tallinn en Estonie du 25 au 29 avril 2022.

C’est donc en quelque sorte une reconnaissance au regard de tout ce que notre pays peut apporter tout en recevant également des autres en termes de connaissances, d’expériences, d’expertises et de bonnes pratiques.

Selon Ibrahim Ag Nock, « Pour ce second mandat, nous entendons poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions validé en mars 2019 à Bamako par le Bureau Exécutif de l’AASEP et dont la réalisation a été durement impactée par la pandémie de la COVID19.Aussi, dans notre programme figurent prioritairement 2 projets phares qui sont le Boulevard Africain d’Intermédiation (BAI) une plate-forme digitale qui mettra en réseau tous les SPE de la Région voire avec l’ouverture sur d’autres, la création à Abidjan en Côte d’Ivoire du Centre Africain d’Aptitude et de Formation des Conseillers Emploi (CAFCE), une structure de formation inédite dédiée exclusivement à l’acquisition des connaissances basiques, au développement des compétences et au renforcement des capacités des Conseillers Emploi des SPE de la Région Afrique. Indépendamment de ces actions, nous continuerons à mener des activités régulières d’amélioration des ressources humaines et financières des SPE en vue de renforcer leurs capacités en fonction des défis et évolutions du marché de l’emploi et de la formation. La digitalisation et le développement du numérique occupent une place de choix dans notre vision et nos stratégies pour les prochaines années ».

Notre nouvel élu Ibrahim Ag Nock Directeur général de l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) dira que le choix du Mali relève d’abord de la confiance en notre pays pour plusieurs raisons parmi lesquels le leadership avéré des plus hautes autorités, notamment du département de tutelle et du ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, M. Bakary Doumbia ; de la notoriété de l’ANPE, tant au plan sous-régional qu’international ; de l’expertise du Mali en matière de gestion des questions d’emploi ; de notre participation active, constante et régulière à l’animation et au fonctionnement de l’organisation, entre autres.

« En ce moment de grande résilience pour notre pays, notre reconduction à la présidence de l’AASEP qui regroupe les SPE de 21 pays tout de même constitue quelque chose de non négligeable. En effet, ce n’était pas gagné d’avance, tant il a fallu se battre pour persuader les uns et les autres, aussi bien au niveau de la Région qu’ailleurs, que notre programme méritait de nous accorder ce nouveau mandat afin de mener à bien tous les chantiers ouverts mais dont la mise en œuvre a été affectée par la crise sanitaire notamment ».

C’est aussi une tribune de visibilité pour notre pays qui est du coup membre du Comité Exécutif, du Conseil d’Administration de l’AMSEP et surtout Président de l’AASEP.

Dans tous ces organes et instances la voix du Mali portera. Ce qui n’est rien surtout dans le contexte actuel où notre pays fait face à une hostilité injuste et injustifiée de la part de certains de ses partenaires.

L’AMSEP, qui est une association apolitique, sait pour l’instant transcender ces contingences pour ne se consacrer qu’à ses objectifs initiaux au service exclusif de ses membres.

Bintou Diawara

