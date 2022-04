Les amoureux de la littérature se sont retrouvés, le samedi 16 avril 2022 à l’hôtel Radisson Collection, ex- Sheraton, autour du livre du ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Mossa Ag Attaher. Il s’est exprimé à cœur ouvert lors de la présentation officielle de son livre « Au service de la jeunesse, le Mali de demain se construit aujourd’hui », paru aux éditions Michel Lafon. C´est un livre qui fait la Une de l´actualité malienne depuis sa parution. L´ouvrage composé de 170 pages retrace les moments forts de la nomination de Mossa Ag Attaher comme ministre et évoque les épreuves que l´auteur a subies, ainsi que les joies que lui ont procuré ses charges importantes. L´auteur n´a pas manqué de revenir sur les inlassables efforts déployés au service du Mali, avant de livrer sa vision pour un Mali nouveau.

La littérature malienne a reçu un nouveau-né, le samedi 16 avril 2022. Il s’agit de l’ouvrage « Au service de la jeunesse, le Mali de demain se construit aujourd’hui», écrit par Mossa Ag Attaher, ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne. Divisé en cinq chapitres, ce livre est le récit d’une vie et d’une prise de position pour un Mali uni et prospère, un Mali au service de tous ses fils et filles, qui leur donne une même chance de s’épanouir au sein d’un Mali diversifié. En prenant la parole à son tour, l’auteur, Mossa Ag Attaher, a remercié la présence du public venu nombreux. « Merci à tous les invités qui ont effectué le déplacement, ce samedi 16 avril 2022, pour prendre part à la cérémonie de lancement de mon livre “ Au service de la Jeunesse, le Mali de demain se construit aujourd’hui “.Dans ce livre, j’ai déroulé les actes que j’ai posés et les activités que j’ai menées en tant que Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, mais aussi livré ma vision du Mali nouveau, un pays en paix débarrassé des luttes ethniques et résolument engagé dans la voie du développement et de la modernité. Mes remerciements s’adressent tout particulièrement et chaleureusement au Président de la Transition, Chef de l’Etat, son Excellence Col. Assimi Goïta, qui a bien voulu parrainer cet évènement et était représenté à la cérémonie par le Secrétaire Général de la Présidence et le Ministre Directeur de Cabinet du président de la transition. Je tiens à exprimer au Chef de l’Etat toute ma reconnaissance pour cette haute marque de soutien. Je remercie également les différentes personnalités, notamment mes collègues ministres, l’ancien Premier Ministre M. Moussa Marra, les anciens ministres, les présidents des institutions, les membres du CNT, les membres du corps diplomatique, les partenaires, les journalistes, mes collaborateurs, mes amis et ma famille qui ont voulu partager avec moi ce moment si important à mes yeux. Enfin, merci aux différents intervenants pour leurs témoignages, qui m’ont beaucoup touché. Ensemble au service de ce qui nous unit », a signalé l’auteur. Les témoignages de Mohamed Salifou Keita des éditions Michel Lafon ; du ministre de l’administration territoriale ; de l’ancien premier ministre, Moussa Mara ; des collaborateurs du ministère de la jeunesse et des sports ; des représentants de la fédération malienne de football et du comité olympique ; ainsi que le représentant de la famille de l’auteur ; ont tous fait ressortir la rigueur intellectuelle de l’auteur ; tout en encourageant les autres ministres de la transition a lui emboiter le pas afin de garnir les rayons des librairies maliennes.

Moussa Samba Diallo

