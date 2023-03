AUF –Mali célèbre la quinzaine de la Francophonie

Dans le cadre de la célébration de la quinzaine de la Francophonie, le Bureau national de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF-Mali), a organisé un concours d’Éloquence. La finale s’est jouée le lundi 20 mars 2023 entre Sina Djénéba étudiante à l’ISPRIC en Communication et Naré Mariam Coulibaly qui a remporté le concours.

La quinzaine de la Francophonie est célébrée dans le monde chaque année, au mois de mars. Et le Bureau national de l’Agence Universitaire (AUF-Mali), à son niveau, n’est pas resté en marge de cette commémoration. En cet effet, elle a initié diverses activités dont un concours d’Eloquence interuniversitaire. Les deux candidates à la finale ont chacune à son tour, brillamment défendu le thème portant sur « la paix, socle de développement du pays ». La lauréate du concours Naré Mariam Coulibaly a empoché la somme de 45 000FCFA, des livres en plus d’un trophée et la deuxième quant à elle a eu la somme de 35 000FCFA, des livres et un trophée. Toutes deux se sont réjouies de l’organisation de pareil événement, et ont remercié les initiateurs. « Je suis très heureuse d’avoir participé à ce concours. Pour moi, c’est avant tout un jeu et il n’y a ni gagnant ni perdant car j ‘ai pu donner le meilleur de moi-même. Je compte encore plus travailler mes performances », a déclaré Sina Djénéba. Et ses propos sont corroborés par ceux de Naré Mariam Coulibaly gagnante du concours.

Quant au 1er responsable de l’AUF-Mali, le Dr Sékou Mamadou Tangara, il s’est réjoui de voir deux dames arrivées à cette finale. Ce qui pour lui, magnifie la commémoration de la journée internationale des droits des femmes.

Soulignons qu’en plus du concours, toujours dans la mouvance de la quinzaine, l’AUF -Mali a tenu un Café technologique et organisé un tournoi interuniversitaire de football.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

