La 61e session ordinaire du Conseil d’Administration du PMU Mali a vécu. Elle s’est ouverte et refermée dans la journée du mercredi 26 juin 2024, dans la salle de réunion de l’entreprise, avec un enviable tableau, à en juger par le maintien des voyants au vert.

En dit long, en tout cas, la pluie de satisfactions et de reconnaissances que le PCA Kafogo COULIBALY a dégainée sur la Direction Générale, le personnel permanent, les revendeurs, les actionnaires ainsi que sur tous ceux qui auront contribué au rayonnement financier du PMU. En présence des membres du Conseil d’Administration, des Commissaires aux Comptes et du Directeur Général, entre autres, le président Coulibaly n’a pas manqué de déplorer les effets de la situation économique et financière mondiale sur un pays singulièrement éprouvé par la crise sécuritaire. Il a pu se réjouir, en revanche, du travail dantesque abattu par le DG Fassery DOUMBIA et ses équipes dont l’effort aura contribué à soulager l’économie nationale pour un excédent net de 22 585 163 605 FCFA en 2023. «Le résultat de l’exercice 2023 atteste d’une bonne santé financière de l’entreprise», en a conclu le président du Conseil d’administration, tout en magnifiant un leadership caractérisé depuis 3 ans par une constance dans la réalisation d’exploits. D’un bénéfice net de 6 milliards, en 2021, les excédents ont connu un bond spectaculaire en passant de près 21 milliards en 2022 à 22,5 milliards courant le dernier exercice, soit une différence de 1,673 milliards correspondant à une hausse de 7,41%. Même tendance haussière pour le total bilan, qui enregistre une hausse de 1,7% en passant de 46,612 milliards à 47,411 entre les deux précédents exercices. «Nous pouvons affirmer sans crainte que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard», a soutenu le porte-voix des administrateurs en associant les succès à la capacité d’adaptation aux multiples défis vaincus par une société qui souffle cette année ses 30 bougies. «Les 30 ans constituent la preuve que le PMU Mali a surmonté de nombreuses épreuves et a su se réinventer et innover», en a déduit le PCA Kafogo COULIBALY. Toutes choses qu’il assimile par ailleurs à «un gage de stabilité pour l’avenir» et d’assurance pour les parieurs et nos partenaires.

Tout en souhaitant joyeux anniversaires par anticipation à sa boîte, le prédécesseur de Fassery Doumbia n’a pas omis de mentionner que le maintien de la dynamique ascendante ainsi que les attentes de performances futures sont tributaires à la fois d’un redoublement d’efforts et d’un environnement social convivial.

I KEÏTA

