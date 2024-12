BDM-SA : Des résultats remarquables en dépit de nombreux défis

La 86e session du conseil d’administration de la Banque de développement du Mali (BDM-SA) s’est tenue le samedi 7 décembre 2024, à son siège sous la présidence de Ahmed Mohamed Ag Hamani, en présence des membres du conseil d’administration. M. Ag Hamani a salué les résultats remarquables de l’institution malgré la conjoncture économique et financière défavorable. Il estime que cela montre à suffisance que la BDM-SA a su faire preuve de résilience et d’anticipation.

La session a examiné des points importants, notamment la situation financière et l’exécution des budgets au 30 septembre 2024, les budgets prévisionnels de l’exercice 2025 et le plan à moyen terme 2025-2027.

Les multiples dossiers de conformité, de même que ceux relatifs au nouveau siège de la BDM SA, ainsi que l’audit du Fonds social ont été soumis également à l’examen.

Dans son discours d’ouverture, le président du conseil d’administration de la BDM-SA, Ahmed Mohamed Ag Hamani a fait savoir que la présente session intervient dans un cadre toujours marqué par de nombreux défis, dont la persistante crise sécuritaire, la crise économique et financière, les effets tout aussi graves des phénomènes climatiques.

“Il est heureux cependant de constater qu’en dépit de cette conjoncture économique et financière défavorable, notre Institution a fait preuve de résilience et d’anticipation, comme l’attestent les résultats remarquables qui vous sont présentés”, a-t-il félicité.

A l’entendre, la bonne tenue des ratios prudentiels, la poursuite de l’assainissement du portefeuille, le défi relevé de la mise en conformité définitive avec les dispositions des différentes circulaires de la Commission bancaire de I’Uémoa et le résultat à mi-parcours sont des indicateurs éloquents de la qualité du management de la Banque, sous le leadership incontestable de la direction générale, de l’engagement et du dévouement de l’ensemble des collaborateurs, qu’il a salués. Ces résultats remarquables permettent à la BDM-SA de consolider ses positions au plan national augurent de perspectives heureuses quant à son expansion internationale, par l’ouverture prochaine de ses succursales à Cotonou et à Niamey.

M Ag Hamani a toutefois exhorté les acteurs à rester vigilants et prudents car, dira-t-il, ces résultats qui traduisent une croissance régulière de la Banque sont de plus en plus scrutés par l’environnement national et sous-régional perturbé. Ainsi, la première année du plan à moyen terme démarre-t-elle dans des conditions difficiles liées en particulier aux conséquences de l’insécurité, des inondations et des perturbations sociopolitiques dans la sous-région.

Des options politiques majeures ont également un impact certain sur le secteur financier régional, notamment la sortie de la Cédéao du Burkina Faso, du Niger et du Mali, ainsi que la mise en place des organes de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

A en croire le président Ag Hamani, la décision de l’Uémoa de renforcer, voire doubler le capital des filiales pourrait ralentir la politique d’extension de la banque, tout en affectant considérablement son équilibre financier.

Il a terminé en adressant une mention spéciale de gratitude à la BOA-Groupe BMCE et à la Banque ouest-africaine de développement (Boad), pour un partenariat fructueux et de qualité, depuis la création de l’Institution. Il a également salué l’accompagnement des autorités de tutelle, en souhaitant qu’elles renforcent davantage leurs soutiens à leurs activités, la BDM-SA jouant un rôle stratégique dans l’économie nationale. Des remerciements ont été faits à l’endroit de tous les actionnaires, administrateurs, la direction générale et le personnel du groupe BDM-SA.

“J’invite chacun et tous à accompagner notre institution dans sa dynamique de toujours faire plus et mieux, confortant ainsi sa place de banque de référence”, a conclu Mohamed Ag Hamani.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :