Bon déroulement de l’opération Ramadan : Moussa Alassane Diallo exprime le satisfecit des autorités aux opérateurs économiques

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo était le mercredi dernier dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM). Objectif : faire le bilan de l’opération ramadan 2024 et surtout féliciter et saluer les opérateurs économiques à travers la CCIM pour l’approvisionnement correct et régulier du marché avec divers produits durant le mois sacré de ramadan.

Cette rencontre entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, et les membres de la CCIM avec à leur tête le président de cette organisation Madiou Simpara s’est déroulée dans une atmosphère conviviale.

Face aux opérateurs économiques, le ministre Moussa Alassane Diallo a exprimé tout son satisfecit pour le bon déroulement de l’opération ramadan avec l’approvisionnement régulier et correct du marché.

Rappelant ce processus, le ministre de souligner que le président de la Transition avait instruit au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un approvisionnement correct et régulier du marché des produits de première nécessité durant le mois sacré. C’est sur la base de cette instruction, a-t-il ajouté, que le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Chambre de commerce et d’industrie du Mali ont pris des dispositions pour gérer le carême 2024.

“Ces dispositions prises ont porté sur deux leviers. Le premier a porté sur l’importation d’un contingent de 50 000 tonnes de sucre et le deuxième sur la réquisition de 25 000 tonnes de sucre sur la production de Sukala et N-Sukala pour les cantonnés afin d’assurer l’approvisionnement du marché à partir du 11 mars 2024 date de démarrage du ramadan dans notre pays. Les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de cette campagne étaient au nombre de trois. Il fallait assurer premièrement la disponibilité des produits de première nécessité notamment le sucre, deuxièmement garantir l’accessibilité et troisièmement faire en sorte que les prix soient abordables. Et quand nous tirons le bilan de cette campagne sur la base du dispositif d’approvisionnement, du schéma de distribution que nous avons mis en place sur l’ensemble du territoire avec l’ensemble sur le terrain y compris la DGCC ont permis d’assurer le bon déroulement de cette opération ramadan 2024”, a témoigné le ministre Moussa Alassane Diallo. Il a surtout exprimé la grande satisfaction du gouvernement par rapport au résultat obtenu pendant ce mois de carême et a transmis au président de la CCIM les remerciements du président de la transition le colonel Assimi Goïta qui a marqué sa très grande satisfaction par rapport au ramadan 2024. “Nous sommes venus salués aussi l’engagement, l’esprit patriotique et la détermination des membres de la CCIM, remerciés l’ensemble des acteurs les détaillants, les grossistes qui ont respecté les prix que nous avons fixé pendant tout le mois de ramadan ce qui constitue pour nous un motif de satisfaction et de légitime fierté au ministère de l’Industrie et du Commerce et de tout le gouvernement”, a poursuivi le ministre ajoutant qu’au terme de cette campagne il est resté un stock de 356 tonnes de sucre ce qui veut dire les mesures prises qui ont permis de réguler le marché du premier au dernier jour de ramadan évitant une de flambée des prix et l’inflation.

Cette démarche du ministre a été très bien apprécié par les responsables de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali avec à sa tête Madiou Simpara qui ont remercié le président de la Transition le chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta et l’ensemble des membres du gouvernement plus particulièrement le ministre de l’Industrie et du Commerce pour les appuis et les conseils aboutissant à ce résultat.

Kassoum Théra

