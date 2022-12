La première dotation est gratuite mais le renouvellement est payant. Elle remplace de plein droit la carte Nina, la carte d’identité nationale et la carte consulaire.

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a pris la semaine dernière le décret n°2022-0639/ PT-RM du 03 novembre 2022 portant institution et réglementation de la Carte nationale d’identité biométrique sécurisée, conformément aux normes de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Tout citoyen malien, âgé de 5 ans au moins, peut se faire délivrer une Carte nationale d’identité biométrique sécuritée qui est exigible à partir de 15 ans avec une durée de validité de 5 ans.

La Carte nationale d’identité biométrique sécurisée certifie l’identité de son titulaire. Elle est délivrée aux citoyens maliens sur le territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Mali. Elle permet également à son titulaire de justifier de son identité dans les conditions définies par les textes en vigueur et de faciliter pour les services compétents l’exercice de leurs missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes. La première dotation est gratuite pour chaque citoyen. Toutefois, le renouvellement est payant. Et un arrêté du ministre de la Sécurité et de la Protection civile fixe le coût de la carte.

Selon le même document, le système de gestion et de production de la Carte nationale d’identité biométrique sécurisée est placé sous la responsabilité du ministre chargé de la Sécurité. C’est une carte conforme aux spécifications techniques fixées par la Cedeao. « Elle comprend tous les éléments de sécurité fiduciaire, obligatoires et opérationnels, de la carte biométrique sécurisée. Les éléments de sécurité fiduciaire sont ceux figurant dans le guide pratique de la Carte d’identité biométrique sécurisée et intégrés au spécimen adopté par la Cedeao », souligne le texte.

En outre, le précieux sesame est fabriqué à partir d’une matière plastique en polycarbonate comprenant tous les dispositifs de sécurité destinés à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon. Le décret renseigne que la Carte nationale d’identité biométrique sécurisée, document administratif national, peut assurer d’autres fonctions, en dehors de l’identification nationale.

Il est précisé aussi que l’actuelle Carte nationale d’identité reste valide, au maximum une année, après la délivrance des premières Cartes nationales d’identité biométriques sécurisées. Ce délai peut être prorogé par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité. Et les anciennes Cartes nationales d’identité et consulaires, et la carte du Numéro d’identification nationale (Nina) sont remises aux autorités compétentes lors de la délivrance de la Carte nationale d’identité biométrique sécurisée.

« L’entrée en vigueur de la Carte nationale d’identité biométrique sécurisée met fin à la production et à la délivrance de la carte Nina, la carte d’identité nationale et la carte consulaire », signale le document. Et la Carte nationale d’identité biométrique sécurisée remplace de plein droit la carte Nina, la carte d’identité nationale et la carte consulaire.

Par Souleymane SIDIBE

