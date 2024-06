La Fondation Dinayet Turkiye, l’Ong Muslim Hands Mali en partenariat avec l’association AMAD et l’ONG Al Farouk ont procédé à la veille de la fête de tabaski au lancement de leur opération de distribution de viande de bœufs à des familles nécessiteuses. Pour cette année, ce sont 5.200 bœufs qui ont été abattus en faveur de 110.000 ménages, soit plus de 700 000 personnes réparties entre les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako.

Le lancement de cette vaste opération de distribution de viande tenu à l’hôtel de l’Amitié était présidé par le représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Arby qui avait à ses côtés le Directeur Pays de Muslim Hands Mali Fodé N’Diaye et le chef de la Délégation de la fondation Dinayet Turkiye Furkan Faruk.

En expliquant le contexte de cette activité de solidarité, le chef de la délégation de la Fondation Dinayet Turkiye a rappelé que leur structure est une organisation à but non lucratif de la République de Turquie, qui, depuis 1975 mène des activités de développement, culturelles, sociales et humanitaires en coopération avec la présidence des Affaires religieuses de la République de Turquie dans plus de 149 pays. Il a précisé que cela fait exactement 6 ans que la Fondation Diyanet Türkiye exécute ces activités telles que le Qurbani, la distribution de colis alimentaires et la réalisation des châteaux d’eau pour venir en aide aux populations maliennes dans le besoin.

“La Fondation Diyanet Türkiye a effectué par le passé l’abattage de plus de 26.000 bœufs durant les périodes de Tabaski, a procédé la distribution de plus de 20.000 colis alimentaires et a inauguré des châteaux d’eau. Dans le contexte du Qurbani 2024, grâce à nos partenaires Muslim Hands Mali, l’association AMAD et l’ONG Al Farouk, nous allons abattre 5.200 bœufs en faveur de 110.000 ménages soit plus de 700.000 personnes réparties entre les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako”, a précisé le représentant de la fondation Dinayet Turkiye. Il a fondé beaucoup d’espoir que cette distribution sera d’un apport considérable dans la célébration de la fête pour les populations d’une façon générale mais surtout renforcera aussi l’économie locale.

Quant au Directeur pays de Muslim Hands Mali, Fodé N’Diaye, il a loué l’excellence des relations entre sa structure et Dinayet Turkiye qui mènent beaucoup d’activités ensemble pendant le mois de ramadan avec des distributions des colis alimentaires, la réalisation des forages dans des localités éloignées. Des actions qui contribuent selon lui au développement socioéconomique du pays.

Le directeur pays de Muslim Hands Mali a remercié l’ensemble de population de Turquie mais aussi la Fondation Dinayet Turkiye pour sa confiance placée en Muslim Hands pour l’opérationnalisation de ses activités sur le terrain notamment dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le District de Bamako. Le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Arby, en lançant officiellement cette opération, a, au nom du ministre Abdoulaye Diop, salué ce geste de solidarité. Il a aussi saisi l’occasion pour encourager la Fondation Dinayet Turkiye, Muslim Hands Mali et l’ensemble de leurs partenaires pour cette initiative qui va apporter le sourire à plusieurs familles à travers le Mali.

Célébration de la fête de Tabaski :

Muslim Hands Mali distribue de la viande à 14 000 ménages

Pour la fête de tabaski, l’ONG Muslim Hands Mali avec le soutien des bureaux de collecte de fonds de France, UK, Canada a distribué plus de 1.050 bœufs à des personnes nécessiteuses pour 14 000 ménages. Cette activité était supervisée par Almamy Sylla, responsable à la Communication de Muslim Hands France venu spécialement de l’hexagone pour l’opération.

Du sourire et de la joie, on pouvait le lire le jour de la fête de tabaski sur le visage des déplacés du camp de Sénou. En effet, dans un élan de solidarité qu’elle initie depuis des années, Muslim Hands Mali grâce à ses partenaires a distribué la viande de 17 bœufs aux occupants de ce site qui sont tous des déplacés de guerre et de conflits inter communautaires.

Pour Siaka Diarra, assistant social à l’ONG Muslim Hands Mali, à l’image de ces déplacés de Sénou, ce sont en tout 14 000 ménages qui vont bénéficier cette année au Mali des viandes de 1050 bœufs que l’ONG va distribuer sur l’ensemble du territoire national avec le soutien de ses bureaux de collectes de fonds.

En remettant ces sachets de viande, Siaka Diarra a précisé que cette opération a été menée avec le soutien de leurs bureaux de la France, de la Grande Bretagne, de l’Afrique du Sud, des Etats-Unis, du Canada. “En ce jour de fête de tabaski, nos équipes sont mobilisées sur l’ensemble du territoire national de Bamako à Kidal. Les distributions seront effectuées dans les camps de déplacés, mais aussi auprès des familles vulnérables”, a soutenu Siaka Diarra.

Pour Almamy Sylla, responsable à la communication du Bureau de Muslim Hands France, cette distribution est une opération de grande envergure à l’endroit de leurs frères maliens qui sont dans le besoin car selon lui on ne peut pas être un bon musulman heureux en ayant à ses côtés ses frères qui souffrent sans les aider. Sylla a invité les bonnes volontés à les aider davantage pour venir au secours des plus nécessiteux. La remise de ces viandes au camp des déplacés de Sénou a été bien appréciée par le porte-parole des bénéficiaires Oumar Dicko qui a remercié l’ONG Muslim hands Mali et ses partenaires pour tout ce qu’ils font pour eux. A cet effet, il ajoutera qu’ils sont environ 385 ménages qui vivent sur le site et dont la majorité va fêter grâce à ce don.

Notons que Muslim Hands est une ONG internationale avec des bureaux dans de nombreux pays. Celui du Mali a été ouvert en 2007. Le siège de l’organisation mère se trouve en Grande Bretagne. Aussi, l’ONG dispose des bureaux de collecte de fonds en France, aux Etats Unis, au Canada, en Grande Bretagne, en Afrique du sud. Ces fonds collectés servent à mener des activités dans des pays d’opération comme le Mali, le Sénégal, le Pakistan, la Somalie, la Mauritanie… Les domaines d’intervention de l’ONG portent sur la sécurité alimentaire, l’éducation, la santé avec l’opération des personnes qui souffrent de la cataracte, les activités génératrices de revenus, la construction des forages pour les populations vulnérables.

